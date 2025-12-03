Tomarán acciones para evitar accidentes de tránsito

Debido a las denuncias hechas por la ciudadanía sobre los riesgos que existen en 2 cruces viales de Cajeme por exceso de velocidad, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal analizará instalar boyes o topes, entre otras acciones que podrían ayudar a evitar posibles accidentes de tránsito.

Uno de estos puntos de la ciudad es la intersección del bulevar Rodolfo Elías Calles y el bulevar Villas del Rey, donde actualmente se encuentran colocados 4 altos de cortesía, que con ignorados cotidianamente por los automovilistas.

"No se respetan los 4 altos, necesitamos topes o algo en el cruce de este bulevar, tampoco hay señalamientos para los peatones", comentó Julio Alfonso Mendoza Cázares, quien reside en el fraccionamiento Villas del Rey.

Una situación similar ocurre en la calle Eusebio Kino, saliendo del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson).

"Los 4 altos de cortesía que colocaron en la calle Kino, saliendo del Itson, no son respetados por los automovilistas, ya han ocurrido accidentes ahí. La gente no se acostumbra a esos altos y pueden seguir habiendo accidentes. Los maestros de Itson dicen que ya han interpuesto denuncias, pero sigue el problema", mencionó Adriana Robles Rodríguez, de la colonia Villa Alegre.

Al respecto, el alcalde Javier Lamarque dio a conocer que instruyó a la Dirección Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para que analice que acciones se tomarán, pues hay distintas alternativas.

"No son muy visibles los altos, hay que ver qué es lo que se ocupa, 4 altos al centro puede ser una alternativa, poner vibradores de buen tamaño en ambos lados o colocar boyas", dijo.

Recientemente se instalaron reductores de velocidad en las calles Rosendo Montiel y Pascual Orozco.