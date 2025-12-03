Cierran calles para que se atienda la colonia Ampliación Miravalle

El cruce de las calles Jalisco y Valle de Oroz fue cerrado temporalmente por algunos habitantes de la colonia Ampliación Miravalle, medida con la que buscan que se atiendan las distintas problemáticas a las que se enfrentan de manera cotidiana, como el mal estado de calles, fugas de agua, desniveles en banquetas y baldíos sucios.

Con pancartas en mano los residentes bloquearon el punto vial en mención y advirtieron que, de no hacerles llegar un plan de trabajo emergente, cerrarán un tramo de la calle Jalisco el 4 de diciembre y se realizará una manifestación en el Palacio Municipal el día 5.

"Solamente pedimos que se cumpla con continuidad en el mantenimiento de las calles, que nos vean para acá, somos una colonia antigua con adultos mayores, que estamos expuestos a los peligros de calles, banquetas y tóxicos que traen los drenajes, ya que están colapsados, nos sale el agua sucia por las coladeras", dijo Francisco Coronado, uno de los afectados.

Adicional a ello existe un predio que es usado como basurero clandestino, donde a diario se observa quema de desechos, lo que genera humo que afecta la calidad de vida de las familias.

"Lo que exigimos es que nos planteen un plan de reparación. Primero de los drenajes, segundo de baches y después de pavimento, pero lo del basurero deberían venir a levantarlo ya, no es común tener un basurero en medio de la colonia. Mientras no nos planteen el plan de mantenimiento de los trabajos, vamos a estar diario a las 9:00 de la mañana y les vamos ir subiendo el tono a la manifestación", explicó.

Si bien se realizan trabajos de rescate de calles en algunos tramos de la vialidad Jalisco, los vecinos mencionan que calles como la Valle de Oroz, Chumampaco, Babojori, y Chuki son las que urgen arreglar, pues se encuentran en deplorables condiciones y en tiempos de lluvia empeora la situación, a lo cual se suma el tránsito del transporte público.

En la colonia también hay registros abiertos y en mal estado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que representa un riesgo.