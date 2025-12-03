  • 24° C
Escuela Secundaria Manuel Robles Tovar cumple 80 años formando profesionistas para Sonora

Muchos de sus egresados se han convertido profesionistas, empresarios y servidores públicos, impulsores del desarrollo de la región

Dic. 03, 2025
La secundaria fue fundada el 11 de octubre de 1945 por un grupo de habitantes de Esperanza que vieron la necesidad de una secundaria en la comunidad
 La Escuela Secundaria Manuel Robles Tovar celebró 80 años formando egresados que contribuyen a la comunidad desde diferentes áreas, que han impactado a la región como profesionistas, empresarios y servidores públicos, quienes han sido una parte importante de la historia de Sonora y han trascendido fronteras con sus aportes.

Carmen Vega, directora del plantel ubicado en Esperanza, dijo que a lo largo de estas ocho décadas, la secundaria se ha convertido en un semillero de profesionistas, quienes contribuyen en el desarrollo académico, deportivo y cultural de la región.

"Es un semillero de profesionistas, tenemos muchísimos egresados, lo más importante son sus alumnos, los profesionistas, hemos tenido intervenciones académicas, deportivas, culturales", mencionó.

La directiva destacó que la ceremonia fue un homenaje para los precursores y con miras a sentar las bases para que los jóvenes tengan un mejor futuro por medio de la educación de calidad.

RECONOCIMIENTOS Y VISIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FUTURO

"Es un logro, estamos honrando a las personas que la forjaron, estamos valorando mucho el presente y pensando en el futuro, en las nuevas generaciones que vienen", destacó.

A lo largo de su historia, la secundaria Manuel Robles Tovar ha formado parte de movimientos magisteriales, estudiantiles y culturales, ha egresado profesionistas, empresarios, docentes y servidores públicos, quienes dejan huella a las generaciones de Esperanza y el resto de Sonora.

Por su parte, el titular de secundarias de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Roberto Almada Palafox, reconoció a la secundaria por ser un espacio de enseñanza y que ha formado a generaciones de alumnos que han dejado huella.

"Hoy

celebramosocho décadas

de historia, esfuerzo y compromiso,

80 años

formando

generaciones de estudiantes

", concluyó.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


