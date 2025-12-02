Destaca APHYM resiliencia de los productores

En los últimos años, los productores de hortalizas del sur de Sonora han enfrentado diversos retos que han puesto en dificultades al sector de la producción de alimentos; sin embargo, su resiliencia ha quedado de manifiesto pues han permanecido y seguido produciendo para sostenimiento de muchas familias que subsisten de la actividad, destacó en su informe el presidente de la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo (Aphym), Alberto Cruz Elías Calles.

Durante la XLI Asamblea de la Aphym se homenajeó por sus 38 años de servicio con lealtad, entrega y profesionalismo, al gerente Renán Cruz Valenzuela, contribuyendo con ello a conformar la asociación más importante de productores agrícolas en Sonora.

Durante el pasado ciclo productivo, los horticultores del sur de Sonora sufrieron presiones como la próxima revisión del T-MEC en materia agropecuaria, la baja disponibilidad y deficiente calidad el agua de riego que provoco baja productividad en el sector.

Por otra parte, mencionó que el gran parte de los socios se apegaron al Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA), que ayudó a sufragar entre el 70 y 90 por ciento del costo de producción, y la organización coadyuvó en la reincorporación de los miembros.

Asimismo, se les incluyó en el programa de rastreo fitosanitario, con mil 100 pesos por hectárea y se gestionó ante el FIRA la orientación para la inclusión de los productores en los programas de la dependencia federal.

Con las diversas corporaciones policiales municipales y estatales, se hizo la coordinación para buscar reducir el robo de productos hortícolas en la región sur de la entidad, que afecta el patrimonio de los socios y sus familias, afirmó.

Expresó que, en negociaciones con la Sedena, se acordó agilizar el paso de los camiones con productos por el retén de Querobabi; asimismo, se platicó con el IMSS acerca de mesas de trabajo para revisar situaciones diversas.

También comentó que, en el rubro de responsabilidad social, se vieron cuestiones relativas a la cuestión salarial, apoyos a las poblaciones del medio rural en las que viven sus trabajadores y se hicieron visitas a las cinco comunidades en las que más trabajadores existen para ver cuestiones sobre la infancia.

Reveló que, entre otras cosas, se reafirmó el convenio con la Unison para contar con cinco pasantes de la carrera de Medicina, que estarán prestando el servicio en siete empresas.