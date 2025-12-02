Ediles reiteran llamado para que se evite uso de pirotecnia

Evitar el uso de pirotecnia es el llamado que hacen algunos regidores de Cajeme, quienes recordaron a la ciudadanía que se trata de una actividad que se encuentra prohibida en el municipio desde el año 2021, razón por la que se pueden aplicar sanciones a quienes vendan o recurran al uso de fuegos artificiales, sean de luces o explosivos.

"Lo que se pide a la población es que sea responsable, que no use pirotecnia, que sepan las personas que está prohibido o y existe sanción. Debemos procurar un diciembre libre de accidentes", comentó el edil Fidel Covarrubias.

En cuanto al monto al que puede ascender una sanción económica por detonaciones de pirotecnia, explicó que esta puede ir de las 50 a las100 UMAS.

"Si hablamos de 50 UMAS esto es equivalente a 5 mil 650 pesos, mientras que las 100 UMAS son 11 mil 300 pesos", detalló.

Asimismo, recordó a la ciudadanía que se trata de una medida que se tomó principalmente por el daño que causa la pirotecnia a personas con autismo, así como a los canes.

La regidora Myrna López dio a conocer que recientemente se abordó nuevamente el tema del uso de pirotecnia en comisiones. Es durante este mes cuando se observa un uso más frecuente de fuegos artificiales en las colonias, por las fiestas decembrinas

En caso de tener conocimiento de vendedores de pirotecnia las personas pueden hacer un reporte ante el número 911, para que se tomen acciones.

En el transcurso del año se han denunciado casos en los que se usaron fuegos artificiales, principalmente en cementerios.