Protección Civil de Cajeme alista operativo para Día de la Virgen

Protección Civil Municipal alista el operativo que se implementará este 2025 con motivo del Día de la Virgen 2025, pues cada año se realizan actividades masivas durante los días 11 y 12 de diciembre, entre ellas una procesión hacia el Santuario de Guadalupe y una peregrinación en dirección al cerro de la Virgen.

Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil Municipal, dio a conocer que durante ambos días se movilizan cerca de 30 mil personas aproximadamente, por lo que se instalan distintos puntos de vigilancia en zonas claves, para brindar protección en todo momento a los fieles.

Se prevé que en este operativo participen cerca de 150 elementos de esta dependencia, en coordinación con agrupaciones de radio ayuda, Seguridad Pública Municipal, Cruz Roja y otras corporaciones de emergencia.

Mendoza Calderón recordó que en los últimos años se ha tenido saldo blanco en ambos días y se espera que este año no sea la excepción.

Cabe señalar que a partir del 1 de diciembre dio inicio una serie de peregrinaciones desde distintas parroquias hacia el Santuario de Guadalupe, como parte del calendario de actividades en el marco del 12 de diciembre, en el que se conmemora la aparición de la Morenita del Tepeyac a Juan Diego.

El 27 de noviembre se realizó un homenaje guadalupano en el Santuario de Guadalupe de Ciudad Obregón.