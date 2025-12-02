  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Don Florencio, un anciano en Casa Hogar Mamá Estefana, busca regalos para Navidad

Diario del Yaqui y Fundación Eva de Camou se unen en campaña para alegrar la Navidad

Dic. 02, 2025
Imagen: Ana Jusaino
Imagen: Ana Jusaino

Florencio Piñuelas Ocampo, es una persona de la tercera edad que vive en la Casa Hogar Mamá Estefana, junto a 37 personas, la gran mayoría adultos mayores de 80 años.

Don Florencio, es originario del Estado de Guerrero, pero por azares del destino fue alejándose de su ciudad de origen. Y su destino final fue Sonora.

Platicó que cuando era joven trabajó en los campos agrícolas del sur de Sonora por muchos años.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE DON FLORENCIO EN LA CASA HOGAR MAMÁ ESTEFANA?

Actualmente, desconoce si aún cuenta familia, pues dijo que desde el Municipio de Guaymas rastrearon a sus posibles familiares, pero no lograron tener éxito.

Ahora se encuentra en la Casa Hogar Mamá Estefana, en San Ignacio Río Muerto, donde recibe asistencia.

Aparentemente, Don Florencio no muestra aflicción, pese a tener discapacidad motriz, problemas de próstata y no contar con apoyo familiar.

DETALLES DE LA CAMPAÑA ABRAZO DE AMOR PARA APOYAR A LOS ADULTOS MAYORES

Al abuelito no parece importarle su pasado, sino su presente. Ahora desea tres regalos para Navidad.

Modestamente, quiere un perfume, crema y desodorante, pues dijo que quiere oler bonito.

Si quieres hacer feliz a Don Florencio, aunque sea por un momento, únete a la campaña Abrazo de Amor de Diario del Yaqui y Fundación Eva de Camou.

Solo tienes que comunicarte con Celeste Rivera al 644 140 0399 o bien acudir a las instalaciones de Diario del Yaqui en calle Sinaloa entre Zaragoza y Galeana, en el Centro de la Ciudad.

Hasta el 10 de diciembre se recogerán los regalos para después enviarlos a los 38 abuelitos que viven en la Casa Hogar Mamá Estefana.

Ana Jusaino
Ana Jusaino

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, con 9 años de experiencia en el periodismo de campo. Me desempeño como creadora de contenido digital, que incluye el uso de mi voz, redacción de guiones y selección de temas de interés general. También soy maestra universitaria en materias relacionadas con mi carrera. Y cuento con un diplomado en Estrategias de Marketing.

Contenido Relacionado
¿Usarás crédito para compras de Navidad? Condusef da estas recomendaciones
Ciudad Obregón

¿Usarás crédito para compras de Navidad? Condusef da estas recomendaciones

Diciembre 02, 2025

Sobreendeudamiento afecta las finanzas de las familias durante enero y parte importante del siguiente año

Feria del Empleo Itson 2025: Egresados se colocan en empresas
Ciudad Obregón

Feria del Empleo Itson 2025: Egresados se colocan en empresas

Diciembre 02, 2025

Este evento se realiza una vez año para que los jóvenes universitarios tengan acceso a oportunidades laborales

Madres de familia toman kínder en Obregón: exigen solución a problema de agua
Ciudad Obregón

Madres de familia toman kínder en Obregón: exigen solución a problema de agua

Diciembre 02, 2025

Las madres pidieron a al SEC que se repare la cisterna y el sistema de cableado