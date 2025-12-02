Madres de familia toman kínder en Obregón: exigen solución a problema de agua

Madres de familia tomaron el kínder Mayra Julia Ibarra Valenzuela de la colonia Misión del Real de Obregón para exigir que se repare el sistema de cableado y se cambie de cisterna, ya que los niños tienen más de cuatro semanas sin agua potable.

Marta Rodríguez, madre de familia, dijo que son alrededor de 150 niños del sur de Obregón los que se ven afectados por esta situación quienes acuden solamente una hora y media a la escuela y están perdiendo clases por esta situación.

"Hemos metido reportes y no nos han dado solución al problema del agua; el kínder tiene problemas del cableado, tiene problemas de que no tenemos agua, vamos para cuarta semana de que los niños acuden una hora y media nada más en su jornada normal y queremos que nos den solución, porque ya van a salir de vacaciones, faltan dos semanas y queremos solución".

Las madres manifestantes dijeron que el reporte se puso desde hace cuatro semanas y aunque la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) dijo que ya se asignó el recurso no ha acudido nadie a trabajar al plantel ubicado al sur de Obregón.

Acciones y respuesta de la Secretaría de Educación y Cultura

Las madres de familia tienen la preocupación que salgan de vacaciones y el problema siga sin resolverse hasta después que regresen del periodo de descanso de navidad.

Dijeron que están en espera de una respuesta favorable y en caso de no ser así tomarán otras medidas.

La dirección del plantel fue la instancia que levantó el reporte y tiene los documentos de seguimiento.

La SEC señaló que ya se encuentra dándole seguimiento al tema para su atención oportuna.