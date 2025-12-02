¿Usarás crédito para compras de Navidad? Condusef da estas recomendaciones

Planificar los gastos con tiempo y evitar dar el "tarjetazo" en la temporada de Navidad ayudará a que los tarjetahabientes no inicien el año con deudas y a tener mejores finanzas, afirmó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Cuando las personas no tienen un presupuesto definido para Navidad, gastan de más y eso impacta durante enero, cuando las personas no tienen solvencia económica, se encuentran endeudadas y no pueden hacer frente a los gastos corrientes del hogar.

"El problema de gastar de forma compulsiva se presenta días después, en enero: cuentas por pagar, deudas acumuladas y pocos recursos para afrontar gastos".

RECOMENDACIONES DE LA CONDUSEF PARA COMPRAS RESPONSABLES

Para ello, lo recomendable es realizar un presupuesto realista para determinar cuánto se puede gastar y apegarse estrictamente, además de evitar gastar de manera desmedida en ofertas y promociones de la temporada de Navidad, las cuales inicialmente pueden parecer atractivas, pero terminan afectando las finanzas personales.

En cuanto a los regalos de Navidad, la Condusef recomendó hacerlo con tiempo, ya que de lo contrario, tienden a subir de precio o hay menos productos disponibles, lo que afecta a los compradores.

En caso de comprar en línea, lo más recomendable es llevar un presupuesto y de las compras a crédito, además de tener cuidado de los posibles fraudes que pudieran cometerse.

De esta manera, la Condusef busca que las personas no se vean afectadas en la cuesta de enero y no tengan que recurrir al empeño de artículos o préstamos.