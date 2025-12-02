  • 24° C
Ciudad Obregón

Feria del Empleo Itson 2025: Egresados se colocan en empresas

Este evento se realiza una vez año para que los jóvenes universitarios tengan acceso a oportunidades laborales

Dic. 02, 2025
Las empresas son de los giros de alimentos, bebidas, aeroespacial, maquiladora, entre otros
Los egresados del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) se colocan en el mundo laboral dentro de los primeros seis meses a un año después de haber culminado sus estudios, informó el rector de la Universidad, Jesús Héctor Hernández López, durante la inauguración de la Feria del Empleo 2025.

Explicó que se lleva una estadística que muestra que los jóvenes tardan máximo un año para colocarse en las empresas de la región y este tipo de ferias se hacen para que la comunidad universitaria encuentre empleos de nivel profesional que les permitan acceder a una vida digna.

"En nuestras estadísticas tenemos un indicador que es el tiempo en el que tardan los jóvenes en colocarse, andamos entre los seis meses y un año para que el joven pueda colocarse".

Hernández López dijo que el Itson tiene convenio con las empresas participantes en la Feria del Empleo, lo que favorece a estos acercamientos entre empleadores y los jóvenes de la universidad.

"La intención es el acercamiento, que se dé un espacio de acercamiento entre las empresas que tienen vacantes o que requieren profesionales y los jóvenes que quieren de alguna forma acomodarse o avanzar, porque probablemente algunos de ellos ya tienen empleo y están buscando uno mejor", indicó.

imagen-cuerpo

DETALLES SOBRE LA FERIA DEL EMPLEO 2025 Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL

Por su parte, Ana Beatriz Martínez, coordinadora de Servicio Social y Bolsa de Trabajo del Itson, explicó que alrededor del 30 por ciento de los solicitantes que acuden a estas ferias logran colocarse de manera inmediata mientras que el resto se coloca una vez que las empresas abren vacantes en meses futuros.

En esta ocasión fueron nueve empresas instaladas en Cajeme, Navojoa, Guaymas y Hermosillo ya ofrecieron más de 50 vacantes, además que se llevaron los datos y expedientes de los jóvenes para contactarlos a inicios del siguiente año cuando abran sus vacantes.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


