Ciudad Obregón

Acumula Sonora 3 mil 599 casos de dengue

Durante la semana epidemiológica 48 sumaron 576 nuevos casos; no se registraron nuevas defunciones: Secretaría de Salud

Dic. 02, 2025
Durante lo que va del año 2025, el estado de Sonora Acumula un total de 3 mil 599 casos de dengue, de los cuales 576 fueron registrados en la semana epidemiológica 48, persistiendo a la fecha el número de cinco defunciones, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud Pública.

En esa última semana se estudiaron 833 casos sospechosos, mientras que durante lo que va del año los casos de sospecha fueron 9 mil 871, indica el reporte de la dependencia.

A la misma semana epidemiológica del 2024, se acumulaban 880 casos confirmados, sin defunciones registradas, detalla la información.

En Sonora, sólo Guaymas reporta mil 437 casos; le sigue Cajeme con 779; en el tercer lugar se ubica Hermosillo, con 554; Bácum tiene 152; SIRM registra 139 casos y Navojoa 122.

A nivel nacional, en la semana previa se acumulaban 18 mil 893 casos, ubicándose Sonora en el primer sitio al registrar 3 mil 28, con una incidencia de 91.15 por cada 100 mil habitantes.

El informe nacional indica que 58 por ciento de los casos confirmados del país lo concentraba Sonora, Veracruz con 2 mil 623 casos; Jalisco con 2 mil 205, Sinaloa con mil 606 y Guanajuato con mil 423 casos.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

