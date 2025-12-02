Realizan estudios socioeconómicos en Urbi Villa del Real

En el inicio de la presente semana, personal de la Secretaría del Bienestar del estado de Sonora instaló mesas de trabajo en el fraccionamiento Urbi Villa del Real en Ciudad Obregón, mediante las cuales se realizaron estudios socioeconómicos a las familias posesionadas de las viviendas, con el propósito de ver las soluciones más viables en cada caso particular.

Personal de la dependencia estatal manifestó que el ejercicio les dará un panorama acerca de la situación en que se encuentran las familias, con miras presentar a las inmobiliarias propietarias de las viviendas un proyecto viable de pago por parte de los vecinos.

Destacaron, asimismo, que el gobierno estatal no está tratando con ningún grupo en lo particular, sino que privilegia el interés de las mayorías, mencionando que la dependencia en mención será únicamente mediadora en este caso.

CONFÍAN VECINOS

Enrique Valles Berrelleza, vicepresidente de la Asociación Negociadora del Patrimonio Habitacional, que aglutina a gran parte de los vecinos del lugar, estimó como positivo que el gobierno del estado esté retomando la atención, luego de que hace varios meses realizaran un censo, encabezado por el secretario del Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega.

Este lunes, dijo, estuvo en la colonia el subsecretario, Pablo Iván García Minjares, con quien sostuvieron un diálogo y les manifestó la intención del gobernador Alfonso Durazo Montaño para que este tema se resuelva durante los próximos meses de manera definitiva, dando certeza de su propiedad a quienes poseen actualmente una de estas casas de manera irregular.

"Nosotros tenemos una propuesta, que sigue siendo la postura de los ciudadanos, de comprar en 100 mil pesos las casas a la inmobiliaria ILT, que es el valor en el que se negoció previamente con otras compañías, como son Inverco y Smart", mencionó.