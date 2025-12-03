  • 24° C
Ciudad Obregón

Gestionará Javier Lamarque apoyos federales para Cajeme

Con ello se busca reforzar la seguridad, el rescate de calles y la atracción de inversiones

Dic. 03, 2025
Gestionará Javier Lamarque apoyos federales para Cajeme

Ante distintas dependencias del gobierno federal gestionará apoyos el alcalde Javier Lamarque Cano el próximo viernes, con el objetivo de reforzar la atracción de inversiones para el municipio de Cajeme, la seguridad pública, el combate a los problemas en las calles y a los drenajes colapsados.

Asimismo, el sábado 6 de diciembre se uniría a la concentración en el Zócalo convocada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para conmemorar 7 años de la llamada Cuarta Transformación.

"Estoy pensando en la posibilidad de ir (a la concentración), de hecho, tengo algunas gestiones que voy a hacer en Ciudad de México el viernes. Estoy haciendo cita con la Secretaría de Economía para ver lo del Polo de Desarrollo, también con Gobernación para seguir avanzando en el tema de seguridad pública, y con la Secretaría de Hacienda para buscar apoyos adicionales para el presupuesto, ya el sábado estando por allá probablemente vaya a la concentración con la presidenta de México", adelantó.

En el municipio siguen los trabajos para el bienestar de la población, agregó Lamarque Cano.

"Hacemos con lo que tenemos lo que se necesita, lo que se está solicitando, sé que hay necesidades por supuesto y estamos buscando siempre atender y resolver esas necesidades. Seguimos trabajando en la recuperación de calles, alcantarillado, agua, alumbrado público, seguridad, en atraer inversión, apoyar al deporte y a la cultura, la problemática de las mujeres, en fin, siempre atender los requerimientos para que haya bienestar", dijo.

El alcalde reiteró que en su momento buscará contender por la gubernatura de Sonora, pero de momento dijo enfocarse únicamente en resolver los problemas de Cajeme.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

