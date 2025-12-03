Preocupa a cajemenses el dengue

Preocupados se encuentran algunos cajemenses que habitan en distintos sectores del municipio en relación a la propagación del dengue, por lo cual acudieron a una Audiencia del Pueblo realizada en el Palacio Municipal, donde pidieron que se refuercen las acciones preventivas.

Arnoldo Acosta, residente de la colonia Nueva Palmira, entregó un documento al Ayuntamiento, en representación de los vecinos que residen principalmente sobre la calle Águila. En él se pide el arreglo de esta vialidad de la Chihuahua a la Coahuila, además de una jornada de fumigación por parte del Distrito de Salud 04 y una de descacharre por parte de la Dirección de Salud Municipal.

María del Refugio Zamora fue otra ciudadana que acudió a la Audiencia del Pueblo para solicitar que se intervenga para prevenir casos de dengue, en la colonia Alameda.

“En donde está el dren Esperancita continúa el problema de fugas de agua, hay mucho mosco en lo que es el dren, Oomapasc sí nos ha atendido, pero sigue el problema, pedimos una solución”, expuso.

Por su parte, Beatriz Adriana Ortiz, quien vive en la colonia Valle Dorado, solicitó, entre otras peticiones, que se tomen acciones en la calle Trébol, pues ha habido presuntos casos de dengue.

TOMARÁN ACCIONES

El director de Salud Municipal, Jesús Espinoza, dio a conocer que se revisarán los casos. En cuanto a la colonia Nueva Palmira se llevará una jornada de descacharre este 4 de diciembre, mientras que la fumigación ya se encuentra programada para esta semana.

Tanto el alcalde Javier Lamarque, como el director de Salud Municipal, recordaron a la población que es el estancamiento de agua limpia y la acumulación de cacharros en los patios lo que principalmente provoca la proliferación del mosco transmisor de la enfermedad, por lo que hicieron un llamado a las familias, para que sumen esfuerzos al limpiar sus patios.

Se han registrado más de 700 casos de dengue en Cajeme durante este año, según la Secretaría de Salud en Sonora.