  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 27 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Toman precauciones en asentamiento ante posibles lluvias

Las casas se ven afectadas al estar construidas en su mayoría con cartón y madera

Ago. 27, 2025
Inundaciones cusadas en el asentamiento en el año 2023
Inundaciones cusadas en el asentamiento en el año 2023

Debido a que aún hay probabilidades de que se registren lluvias en el municipio de Cajeme, Protección Civil Municipal dio a conocer que en la comisaría de Pueblo Yaqui existe un plantel educativo que se encuentra habilitado para convertirse en refugio temporal en caso de que sea necesario, pues habitantes del asentamiento humano Nueva Creación se exponen a riesgos cuando hay precipitaciones fuertes.

Se trata de un asentamiento en el que habitan más de 100 familias y en donde las casas se encuentran construidas en su mayoría con cartón y madera. Cuando llueve, los caminos de terracería se enlodan, y se crean inundaciones con las que se ven afectadas las casas, así como las personas en su interior.

Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil, dijo que se han emitido recomendaciones a las familias de este asentamiento, para que tomen sus precauciones ante alguna situación de este tipo.

“Nosotros hacemos la recomendación de que en tiempos de lluvia no se encuentren en el lugar, generalmente cuando llueve se van a un albergue, les hemos dicho que tengan mucho cuidado y que si hubiera incluso otra zona en donde vivir sería más seguro”, comentó.

Además del plantel educativo en esta comisaría, hay otros 8 puntos de la zona urbana y suburbana de Cajeme que se encuentran preparados para servir como refugios temporales en caso de fuertes precipitaciones, como el Centro de Usos Múltiples de Ciudad Obregón (CUM).

Protección Civil ha inspeccionado Yucuribampo y Tesopobampo, en donde se tiene considerable afluencia de agua en época de lluvias.

Javier Zepeda
Javier Zepeda
Contenido Relacionado
Alumnos de enfermería en Itson reciben cofias e insignias por primera vez en 32 años
Ciudad Obregón

Alumnos de enfermería en Itson reciben cofias e insignias por primera vez en 32 años

Agosto 27, 2025

Fueron 59 jóvenes quienes la recibieron durante la ceremonia, que los avala para salir hacia hospitales y centros clínicos

Itson y Técnica 2 trabajarán en proyectos científicos: ¿De qué tratan?
Ciudad Obregón

Itson y Técnica 2 trabajarán en proyectos científicos: ¿De qué tratan?

Agosto 27, 2025

Se harán trabajos de colaboración entre la universidad y la secundaria para impulsar la ciencia entre los jóvenes

Darán bendición a niños en Santuario de Guadalupe por regreso a clases
Ciudad Obregón

Darán bendición a niños en Santuario de Guadalupe por regreso a clases

Agosto 27, 2025

Se llevará a cabo la celebración de una misa especial el próximo 31 de agosto