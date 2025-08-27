Toman precauciones en asentamiento ante posibles lluvias

Debido a que aún hay probabilidades de que se registren lluvias en el municipio de Cajeme, Protección Civil Municipal dio a conocer que en la comisaría de Pueblo Yaqui existe un plantel educativo que se encuentra habilitado para convertirse en refugio temporal en caso de que sea necesario, pues habitantes del asentamiento humano Nueva Creación se exponen a riesgos cuando hay precipitaciones fuertes.

Se trata de un asentamiento en el que habitan más de 100 familias y en donde las casas se encuentran construidas en su mayoría con cartón y madera. Cuando llueve, los caminos de terracería se enlodan, y se crean inundaciones con las que se ven afectadas las casas, así como las personas en su interior.

Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil, dijo que se han emitido recomendaciones a las familias de este asentamiento, para que tomen sus precauciones ante alguna situación de este tipo.

“Nosotros hacemos la recomendación de que en tiempos de lluvia no se encuentren en el lugar, generalmente cuando llueve se van a un albergue, les hemos dicho que tengan mucho cuidado y que si hubiera incluso otra zona en donde vivir sería más seguro”, comentó.

Además del plantel educativo en esta comisaría, hay otros 8 puntos de la zona urbana y suburbana de Cajeme que se encuentran preparados para servir como refugios temporales en caso de fuertes precipitaciones, como el Centro de Usos Múltiples de Ciudad Obregón (CUM).

Protección Civil ha inspeccionado Yucuribampo y Tesopobampo, en donde se tiene considerable afluencia de agua en época de lluvias.