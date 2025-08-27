Darán bendición a niños en Santuario de Guadalupe por regreso a clases

Con motivo del regreso a clases, en la parroquia del Santuario de Guadalupe, de la Diócesis de Ciudad Obregón, se llevará a cabo una misa especial durante la cual se dará la bendición a todos los niños que iniciarán un nuevo ciclo escolar.

El párroco del Santuario de Guadalupe, Martín Cejudo, explicó que se invita a los niños a llevar sus mochilas para bendecirlas, pues son el símbolo de su compromiso por seguir con su educación escolar.

"Esto es para poner en manos de Dios los estudios de los niños, sabiendo que la sabiduría es un Don que viene de Dios y que nos lo comparte. Como un gesto simbólico a esta bendición de la que los niños participarán se invita que traigan sus mochilas, signo de su compromiso con sus estudios", dijo.

Esta celebración especial tendrá lugar a las 10:00 horas del domingo, que es en la que generalmente se oficia la misa dedicada a los menores en esta parroquia. El sacerdote destacó la importancia de los niños dentro de la Iglesia Católica.

"Los niños y niñas dentro de la Iglesia juegan un papel muy importante, pues el mismo Jesús en su Evangelio lo solicita: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el Reino de los Cielos. En esto se reconoce la importancia de hacer llegar a los niños al mensaje de Evangelio desde esa etapa de sus vidas, adaptando el mensaje de una manera que sea accesible y atractiva para ellos, un ejemplo de ello son los espacios de catequesis infantil donde se enseñan los fundamentos de nuestra fe", mencionó. El 1 de septiembre, los niños retornarán a las aulas.

Cabe señalar que en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús también se llevará a cabo este acto, a las 11:30 horas.