Ciudad Obregón

Itson y Técnica 2 trabajarán en proyectos científicos: ¿De qué tratan?

Se harán trabajos de colaboración entre la universidad y la secundaria para impulsar la ciencia entre los jóvenes

Ago. 27, 2025
Los alumnos de la secundaria podrán participar en las actividades científicas y desarrollar sus conocimientos y aptitudes
A través de una colaboración interinstitucional que se formalizará esta semana, la secundaria Técnica Número 2 y el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) trabajarán en dos proyectos científicos durante el ciclo escolar, informó el director del plantel de nivel básico, Víctor Manuel Mendoza Acuña.

Se trata de un proyecto de hidroponía y uno de huevos orgánicos, en los que el personal del Itson acudirá a trabajar de la mano con el de la Técnica Número 2 y los alumnos, lo cual se traducirá en beneficio para ambas partes.

BENEFICIARÁ A LAS DOS PARTES 

Mendoza Acuña detalló que el Itson continuará generando conocimientos a nivel superior a través de estos proyectos, mientras que se aplicarán técnicas que sean aprovechadas por los alumnos de nivel básico e impulsen el desarrollo integral y científico entre los estudiantes.

"Que un alumno pueda participar en un proyecto de ese tipo para fomentar su lectoescritura, su cálculo mental, para fomentar sus prácticas científicas, respetos y valores, son espacios indicados".

La universidad ofreció poner de su conocimiento, así como capital humano para impulsar los proyectos que se acuerden a través de esta vinculación, en la que se capacitará a los coordinadores de diferentes áreas para que ellos involucren a los adolescentes.

"Itson también nos está ofreciendo personal humano a venir a estar pendiente, conocimiento, capacidad humana y creo que aportación hasta de algunas cuestiones materiales".

La relación entre el Itson y la Técnica Número 2 ya existía, pero se formalizará con la firma de convenio entre el director y la universidad.

Francisco Minjares
