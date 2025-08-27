Alumnos de enfermería en Itson reciben cofias e insignias por primera vez en 32 años

La primera generación de la Licenciatura en Enfermería del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) en Obregón recibió la imposición de cofias e insignias, con lo que podrán salir a realizar prácticas, servicios sociales y dar atención a la comunidad en los hospitales y centros de salud de la región.

María de los Ángeles Félix Estrada, responsable de la Licenciatura en Enfermería, explicó que fueron 59 jóvenes quienes recibieron las cofias o insignias durante la ceremonia, que los avala para salir hacia hospitales y centros clínicos, lo que pondrán en práctica a partir de 8 de septiembre conforme lo establecen sus asignaturas.

"Es la transición de un proceso de construcción con teoría y práctica de laboratorio hacia los espacios de prácticas clínicas en escenarios reales como hospitales, unidades de centros de salud que son las atenciones de primer nivel de atención, escuelas, guarderías y demás, a partir de esta ceremonia salen de manera temporal cada tetramestre para ir a brindar atención a la sociedad".

Este evento se realizó en el Itson por primera vez en 32 años, luego que regresara el programa de Enfermería a la universidad, y el alumnado será recibido en instituciones de salud del sector público para que realicen sus campos clínicos.

"Regresamos a los campos clínicos que Itson siempre tuvo en la formación de enfermeras y enfermeros aquí en Obregón, regresamos al Instituto Mexicano del Seguro Social, así mismo también entramos a la Secretaría de Salud, actualmente denominada Imss Bienestar, a Issste y a Isssteson".

UNA TRADICIÓN VIVA

Jesús Héctor Hernández López, rector de la universidad, dijo que esta ceremonia es un reencuentro con la historia del instituto, que tuvo la escuela de Enfermería de mayor prestigio en la región durante más de dos décadas.

"La imposición de cofias e insignias de estudiantes de Enfermería de la Unidad Obregón del Itson representa un reencuentro con la historia, un reencuentro con la vocación de profesionales para la salud, recordar que el Itson tuvo la escuela de mayor calidad y mayor prestigio del Noroeste, desde 1968 hasta 1992 egresaron 520 personas profesionales de enfermería que actualmente se encuentran en instituciones de salud y también instituciones educativas".

Para el alumnado esto represento la transición hacia el área clínica y el siguiente nivel de su vocación.