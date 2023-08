Todos los ojos sobre el juicio del caso Alma

Este viernes 25 será la segunda audiencia, mediante la cual se definirá si Hilario, presunto homicida de Alma Lourdes será vinculado a proceso penal, por lo que este jueves se realizó una marcha para exigir que todo el peso de la Ley recaiga sobre la parte agresora.

Luego de la manifestación, Idalia Valenzuela, madre de Alma Lourdes fue recibida en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en donde se registró el caso como víctima a nivel nacional, además de brindarle apoyo jurídico y psicológico.

"Esperamos tener buenos resultados, espero tener las fuerzas para estar ahí y eso es lo que yo espero, que todo sea a favor de mi hija", comentó.

"Que no vuelva a pasar, que cambien muchas cosas y no nada más para las mujeres, no nada más los niños, todas las personas hombres, mujeres y niños se sientan protegidos por las autoridades, que sientan que no va a pasar a mayores como le pasó a Alma", lamentó.

LA MANIFESTACIÓN

Cerca de cien personas entre ellos familiares, amigos de Alma, así como ciudadanía en general se reunió a las afueras del Palacio Municipal de Cajeme, a fin de comenzar con una marcha para que el asesinato de la joven no quede impune.

Los marchantes, llevaban pancartas, algunas con la fotografía de la víctima, otras tenían mensajes como: "poner límites al acoso, no debería de ser sentencia de muerte"; "ni una más" y "justicia para Alma".

Cabe destacar que la madre de la joven, a excepción de encarcelamiento del culpable, quiere mantenerse al margen de la situación del agresor y pidió a la ciudadanía no agredir a los familiares del homicida.