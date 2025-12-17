Todo listo para Animecon 2025 en Cajeme

Fanáticos del Anime en Cajeme podrán disfrazarse de sus personajes favoritos, participar en distintas dinámicas para ganar premios, disfrutar de stands de ventas, entre otras actividades que se realizarán durante el Animecon 2025, que tendrá lugar en la Arena Itson el próximo 21 de diciembre, evento que además contará con invitados especiales, como bailarines de K Pop y actores de doblaje de reconocidos personajes animados.

En Animecon, al que acuden cientos de personas cada año, iniciará a las 10:00 horas y culminará a las 20:00, informó el equipo de organización, además, esta vez se realizarán distintos concursos durante el transcurso del evento.

Por medio de la página web animecon.mx se pueden encontrar las categorías para que quienes deseen participar en las dinámicas se registren con anticipación. Habrá concurso de canto, cosplays (disfraces de personajes de Anime), y de K pop, mientras que también habrá torneos de videojuegos, juegos de cartas, dibujo, entre otras actividades.

HABRÁ INVITADOS ESPECIALES

En cuanto a invitados especiales, los organizadores informaron que habrá distintos bailarines de K Pop, creadores de contenido, actores de doblaje y distintos cosplayers, personas que se dedican a disfrazarse de personajes de Animes, series o películas de manera profesional.

Entre los actores de doblaje destaca Humberto Vélez, quien da voz a Homero Simpson, Winnie the Pooh, Lord Farquaad en Shrek, entre otros personajes animados.

También estará presente Rossy Aguirre, quien da voz a Bellota en Las Chicas Superpoderosas, y la primera voz de Krilin en Dragon Ball, Sailor Mercury en Sailor Moon, entre otros personajes.

Personas interesadas en acudir pueden visitar la página web animeco.mx.