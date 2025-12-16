  • 24° C
  Ciudad Obregón
  • Martes, 16 De Diciembre Del 2025
Mejora variedad de especies marinas en Cajeme

Los precios se mantienen; sin embargo, la demanda no mejora debido a la temporada: Yánez

Dic. 16, 2025
El surtido y variedad de especies de pescado en el mercado local de Cajeme ha mejorado con la temporada invernal, ya que las condiciones climatológicas se estabilizaron, y eso ayuda a mantener también los precios del producto hacia la población, indicó Carlos Yánez González.

El encargado de una pescadería mencionó que actualmente se cuenta con algunas especies que en verano no se tienen en existencia, como son el pargo, la cabrilla, curvina y mojarra, las cuales son muy apreciadas por la población.

A pesar de que la variedad de especies se ha incrementado, no pasa lo mismo con el consumo, que se ha detenido hasta cierta medida debido a la temporada navideña, previéndose que hasta después de Año Nuevo se regularicen las ventas, dijo.

Aunque las ventas se han reducido, los precios no se han visto afectados, pues en el caso de los filetes, el de tilapia, cazón y curvina se mantienen en 120 pesos el kilogramo; el de lenguado está en 180 pesos y el de pechuga de ángel se ubica en 220 pesos en promedio, reveló.

En cuanto a los pescados enteros, la cabrilla cuesta 120 pesos; el pargo, 160 y la curvina está en 70 pesos el kilogramo; el camarón mediano de cultivo cuesta180 pesos, mientras que el grande, de bahía, se puede encontrar en 220 pesos por kilogramo.

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

