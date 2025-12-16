Mejora variedad de especies marinas en Cajeme

El surtido y variedad de especies de pescado en el mercado local de Cajeme ha mejorado con la temporada invernal, ya que las condiciones climatológicas se estabilizaron, y eso ayuda a mantener también los precios del producto hacia la población, indicó Carlos Yánez González.

El encargado de una pescadería mencionó que actualmente se cuenta con algunas especies que en verano no se tienen en existencia, como son el pargo, la cabrilla, curvina y mojarra, las cuales son muy apreciadas por la población.

A pesar de que la variedad de especies se ha incrementado, no pasa lo mismo con el consumo, que se ha detenido hasta cierta medida debido a la temporada navideña, previéndose que hasta después de Año Nuevo se regularicen las ventas, dijo.

Aunque las ventas se han reducido, los precios no se han visto afectados, pues en el caso de los filetes, el de tilapia, cazón y curvina se mantienen en 120 pesos el kilogramo; el de lenguado está en 180 pesos y el de pechuga de ángel se ubica en 220 pesos en promedio, reveló.

En cuanto a los pescados enteros, la cabrilla cuesta 120 pesos; el pargo, 160 y la curvina está en 70 pesos el kilogramo; el camarón mediano de cultivo cuesta180 pesos, mientras que el grande, de bahía, se puede encontrar en 220 pesos por kilogramo.