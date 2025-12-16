Esperan sardineros buen inicio de 2026

Luego de una temporada previa difícil por la presencia de los fenómenos meteorológicos conocidos como "el niño" y "la niña", se espera que al iniciar 2026 las temperaturas en el mar se estabilicen a favor de la buena pesca de la sardina, la especie de mayor importancia para el sector pesquero del estado de Sonora, manifestó Regino Angulo Rodríguez.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en la entidad hizo saber que la temporada anterior se obtuvo una captura calculada en alrededor de 373 mil toneladas de sardina, que fue muy similar a la previsión que había hecho el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), de acuerdo con las condiciones existentes de biomasa.

Mencionó que, debido a las condiciones climáticas prevalecientes, pensaban que no se podría llegar a ese nivel de pesca, pero tuvo mucho que ver el ecomanejo que se tiene, la disciplina con la que se maneja la captura de los cardúmenes y cómo se alinean a la política pesquera y a la estructura que les pasa el IMIPAS en base a la investigación que este hace.

Consideró que la disciplina con que se han manejado es basada en la información que surge de la investigación; esto, junto con el compromiso de los marineros, es lo que ha llevado a las empresas pesqueras a salvar una temporada que se veía muy compleja en un inicio.

Angulo Rodríguez se dijo convencido de que, para que una pesquería pueda ser sustentable, se requiere de mucha investigación para saber cómo aprovecharla, y del compromiso de los que ejercen el aprovechamiento de los recursos, para hacerla de una manera responsable, pues sin sambas cosas, difícilmente se podrá tener una actividad exitosa y que pueda generar bienestar.