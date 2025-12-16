Fiesta en el Hospital: niños disfrutan posada organizada por el personal del IMSS

El personal médico, de enfermería, trabajo social y maestras que atienden a niños hospitalizados en las áreas de Pediatría y Oncología Pediátrica del IMSS organizó una alegre posada con el objetivo de que los menores en tratamiento pudieran olvidarse, aunque fuera por un momento, de las agujas y los medicamentos, y disfrutar de una convivencia especial.

El festejo se llevó a cabo por la mañana y dio inicio con la reinauguración del auditorio recientemente remodelado del Hospital General Regional No. 1 (HGR 1) del Seguro Social en Ciudad Obregón. El corte de listón estuvo a cargo de una menor que actualmente recibe tratamiento oncológico.

Posteriormente, médicos residentes presentaron una pastorela, lo que dio paso a un ambiente lleno de alegría que continuó con diversos números artísticos y un permiso especial para que los niños y niñas disfrutaran de algunos dulces y pastelitos.

Más tarde, la celebración se trasladó al segundo piso, donde se ubica el área de Oncología Pediátrica, con el apoyo de las maestras del programa "Sigamos Aprendiendo", conocido como "la escuelita" del hospital.

UNA MAÑANA DE CANTOS, JUEGOS Y BAILE EN EL HOSPITAL

En este espacio, jóvenes de la Parroquia del Santuario de Guadalupe acudieron con guitarras para interpretar villancicos y canciones navideñas, logrando que niños, familiares y personal médico, quienes portaban vestimenta alusiva a la temporada, cantaran y bailaran juntos.

Los regalos también estuvieron presentes, gracias a la asociación Amar y Servir, cuyos integrantes entregaron cobijas nuevas y juguetes a los niños que no pudieron asistir a la posada realizada el pasado fin de semana.

De esta manera, el habitual silencio del hospital se transformó por un momento en un ambiente festivo, permitiendo a los pequeños olvidarse del proceso que enfrentan y disfrutar de una convivencia sana, alegre y llena de música y sonrisas.

Este evento reflejó una vez más la calidad humana del personal médico, de enfermería, trabajo social y de otras áreas del IMSS, quienes con gran cariño se organizaron para brindar un momento especial a los niños y a sus familias.