Tiene industria de Cajeme balance neto en empleos

Si bien el sector industrial de Cajeme no ha crecido en cuanto a la cantidad de empleos que aporta, tampoco ha perdido puestos de trabajo, por lo que se puede decir que se mantiene actualmente en un balance neto, expuso el presidente de la delegación Canacintra Ciudad Obregón, Francisco Fernández Jaramillo.

El dirigente empresarial hizo saber que algunas empresas que tenían muchos años en Cajeme, como es el caso de Edgewell, salieron de la localidad, pero también se registró la llegada de otras como es la coreana Kyungshin, que inició con una planta de un tamaño y plantilla laboral determinados y a la fecha realiza acciones tendientes a su expansión.

Mencionó que ahora lo importante es seguir promoviendo de manera constante al municipio en el exterior, tanto en otros estados como en el extranjero, labor que ha estado llevando a cabo de manera efectiva el Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón, para lo cual ha venido recibiendo recursos importantes de parte del Ayuntamiento de Cajeme.

Y, dijo, se prevé que el año próximo podría ser detonante en la atracción de empresas que provean de empleos, algunos bien remunerados, en los que se puedan colocar los egresados de universidades locales para frenar en cierta medida la fuga de talentos.

Entre los beneficios que la localidad ofrece a las industrias que pretendan invertir sus capitales, está la mano de obra de buen nivel, instituciones educativas para la preparación de esta, un buen surtido de energía eléctrica que en otros lugares no se tiene, y terrenos en disponibilidad para la construcción de naves industriales, comentó el empresario.

Además, la conectividad prevista con la ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, obra que está por iniciar; por otra parte, se cuenta con el puerto de Guaymas, tanto para la llegada de materia prima como para la salida del producto terminado, y se ha manejado la posibilidad de otorgar beneficios fiscales, tanto por parte del estado como del municipio, a los empresarios que se decidan por invertir en Cajeme, agregó.