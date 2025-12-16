Tesorería Municipal pide evitar embargos por multas de tránsito

Tras realizar el gobierno municipal 2 embargos de propiedades a deudores de multas de tránsito, la Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal hizo un llamado para que quienes tengan pendiente un pago de este tipo acudan a las oficinas ubicadas en la calle Sinaloa entre Hidalgo y Allende a regularizar su situación, de manera que no tenga que recurrirse a esta medida.

Se han hecho más de 5 mil 900 notificaciones de embargos a deudores en lo que va del 2025 y 4 mil 989 requerimientos, informó el titular, Francisco Mercado, quien aclaró que una vez que se ejecutaron los 2 embargos mencionados, una de las personas se acercó a regular su situación para poder recuperar su unidad vehicular embargada. El adeudo acumulado por estos 2 casos fue de 59 mil 735 pesos.

Destacó la importancia de que las personas cumplan con el pago al ser responsables de una infracción de tránsito, pues en el municipio existe una deuda acumulada de 517 millones 849 mil 745 pesos actualmente y el importe recaudado al corte del 16 de diciembre de este año es de solamente 406 mil 365 pesos.

"Son procesos legales, pero al final la invitación a la gente es que evite problemas y mejor se acerque a nosotros, hemos estado haciendo trajes a la medida a las personas que tienen adeudos y se acercan", dijo.

Recordó a la ciudadanía que durante lo que queda de este mes se ofrecen distintas facilidades de pago y descuentos en recargos, tanto en multas como en pago del impuesto predial, por lo que recomendó a personas que tengan adeudos informarse al respecto y llegar a un convenio.

No descartó que próximamente haya más notificaciones y embargos que involucran a deudores cuyos montos rebasan los 30 mil pesos.

Francisco Mercado destacó que el dinero que ingresa a Tesorería Municipal por pago de prediales y multas se destina a tender demandas ciudadanas.