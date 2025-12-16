Mejora afluencia en restaurantes de Cajeme

Restauranteros del municipio de Cajeme reportaron que ya comenzó a mejorar la afluencia de comensales a los negocios establecidos de la localidad, con lo que se prevé un cierre de año positivo, expresó Raúl Ayala García.

El presidente de la asociación Restauranteros Unidos del Sur de Sonora hizo saber que apenas el pasado fin de semana comenzó el tan ansiado repunte, que se esperaba comenzaría desde El Buen Fin; es decir, en noviembre pasado, y no ocurrió de esa manera

Aunque es bueno que la afluencia de clientes haya comenzado, será difícil que con dos semanas de buenas ventas se pueda resarcir la mala racha que ha registrado el sector restaurantero desde inicio de año, mencionó el entrevistado.

Estimó el empresario restaurantero que a esta situación pudieron haber contribuido la Expofest, que tuvo lugar durante noviembre, así como el que la actual haya sido una buena temporada para el equipo local de béisbol, ya que los ciudadanos están acudiendo al estadio y dejan de ir a los negocios establecidos de alimentos preparados.

Para lo que resta del presente mes, consideró que el paso de los paisanos por Ciudad Obregón, así como las visitas de familiares foráneos a los hogares cajemenses, puedan ser buenas oportunidades para que la derrama económica continúe en buen nivel de aquí a fin de año.