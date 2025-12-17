Sonora tiene más trabajadores independientes en diciembre

Para el mes de diciembre Sonora sumó 14 mil 883 trabajadores independientes adheridos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representó un incremento de 630 personas en relación al mes anterior.

De acuerdo al registro de afiliación de personas trabajadoras independientes afiliadas al IMSS, en noviembre se afiliaron al IMSS 14 mil 253, lo que representó un incremento.

Las sub delegaciones que más registraron trabajadores independientes hasta este mes, fueron Hermosillo con 4 mil 816, Ciudad Obregón con 3 mil 098 y Navojoa con 2 mil 170.

Distribución demográfica y salarial de los afiliados

Del total de los trabajadores independientes registrados en Sonora, 6 mil 603 son mujeres y 8 mil 280 hombres, de los cuales el género femenino percibió un promedio de 322.6 pesos diarios y el masculino 338.7 pesos.

Por el grupo de edad, las personas de 55 a 60 años sumaron 3 mil 921, seguido por los d 60 a 65 años, con 3 mil 375 y los de 50 a 55 años con 2 mil 085.

El grupo más joven de registro fue de 15 a 20 años, quienes sumaron ocho personas, mientras que los de 75 años en adelante fueron 228 trabajadores independientes.