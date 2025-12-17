  • 24° C
Sonora tiene más trabajadores independientes en diciembre

El número de trabajadores independientes aumentó en diciembre en Sonora

Dic. 17, 2025
Con este programa de afiliación, los trabajadores independientes como micro empresarios, empresas familiares, vendedores ambulantes, entre otros
Para el mes de diciembre Sonora sumó 14 mil 883 trabajadores independientes adheridos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representó un incremento de 630 personas en relación al mes anterior.

De acuerdo al registro de afiliación de personas trabajadoras independientes afiliadas al IMSS, en noviembre se afiliaron al IMSS 14 mil 253, lo que representó un incremento.

Las sub delegaciones que más registraron trabajadores independientes hasta este mes, fueron Hermosillo con 4 mil 816, Ciudad Obregón con 3 mil 098 y Navojoa con 2 mil 170.

Distribución demográfica y salarial de los afiliados

Del total de los trabajadores independientes registrados en Sonora, 6 mil 603 son mujeres y 8 mil 280 hombres, de los cuales el género femenino percibió un promedio de 322.6 pesos diarios y el masculino 338.7 pesos.

Por el grupo de edad, las personas de 55 a 60 años sumaron 3 mil 921, seguido por los d 60 a 65 años, con 3 mil 375 y los de 50 a 55 años con 2 mil 085.

El grupo más joven de registro fue de 15 a 20 años, quienes sumaron ocho personas, mientras que los de 75 años en adelante fueron 228 trabajadores independientes

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


