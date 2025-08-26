Van por escuelas limpias para el regreso a clases

Padres de familia, directivos y docentes se organizan esta semana para preparar las aulas de las casi 500 escuelas de nivel básico en Cajeme, luego que se retomaran actividades en los planteles con miras al regreso a clases el próximo primero de septiembre.

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) promueve la participación de los padres de familia y la comunidad escolar para que participen en la limpieza de los planteles.

En Cajeme se esperan alrededor de 70 mil estudiantes de nivel básico y los planteles se preparan para recibirlos, por lo que esta semana los comités de padres de familia, maestros y directivos iniciarán con la limpieza de la basura y polvo que se pudo haber acumulado durante el periodo vacacional.

Una de las escuelas en las que la SEC está trabajando directamente es la Centauro del Norte, en donde se cayó una barda perimetral y se instala malla ciclónica para que esté en condiciones de recibir al alumnado el siguiente lunes.

Esta semana regresaron a sus actividades en Cajeme alrededor de 536 docentes de preescolar, mil 043 de primaria y 644 de secundaria, además de los de educación especial y los de inicial.

Con la limpieza de los salones se espera lograr que los padres de familia se involucren en las actividades escolares, además que las escuelas estén preparadas para recibir a los niños de manera limpia y segura.