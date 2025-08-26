Ponen tras las rejas a presuntos narcomenudistas detenidos en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), obtuvo la vinculación a proceso de tres personas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, específicamente por posesión de metanfetamina con fines de venta, en distintos hechos ocurridos en Ciudad Obregón.

El primer caso sucedió el 21 de agosto, cuando elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvieron a Mario Alberto "N", de 42 años, en el bulevar Misión del Real y calle Real de Marbella, de la colonia Misión del Real; durante la intervención, se aseguraron 10 envoltorios conteniendo metanfetamina o cristal, con un peso neto de 2.615 gramos.

El segundo caso ocurrió cuando Indalecio "N", de 60 años, fue detenido en la calle Guty Cárdenas y calle Venustiano Carranza de la colonia Matías Méndez. Entre sus pertenencias fueron hallados un envoltorio con la misma droga, con un peso neto de 19.248 gramos.

Finalmente, José Roberto "N", de 37 años, fue detenido en la calle Misión Cucurpe y calle Misión del Sáric, de la colonia Francisco Eusebio Kino. A él le aseguraron 40 envoltorios con narcótico, con un peso neto de 10.781 gramos.