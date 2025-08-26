  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 26 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Ponen tras las rejas a presuntos narcomenudistas detenidos en Ciudad Obregón

Los sujetos fueron detenidos en las colonias Misión del Real, Matías Méndez y Eusebio Kino

Ago. 26, 2025
Los tres hombres se encuentran en prisión preventiva, a la espera de que se defina su situación legal
Los tres hombres se encuentran en prisión preventiva, a la espera de que se defina su situación legal

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), obtuvo la vinculación a proceso de tres personas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, específicamente por posesión de metanfetamina con fines de venta, en distintos hechos ocurridos en Ciudad Obregón.

El primer caso sucedió el 21 de agosto, cuando elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvieron a Mario Alberto "N", de 42 años, en el bulevar Misión del Real y calle Real de Marbella, de la colonia Misión del Real; durante la intervención, se aseguraron 10 envoltorios conteniendo metanfetamina o cristal, con un peso neto de 2.615 gramos.

El segundo caso ocurrió cuando Indalecio "N", de 60 años, fue detenido en la calle Guty Cárdenas y calle Venustiano Carranza de la colonia Matías Méndez. Entre sus pertenencias fueron hallados un envoltorio con la misma droga, con un peso neto de 19.248 gramos.

Finalmente, José Roberto "N", de 37 años, fue detenido en la calle Misión Cucurpe y calle Misión del Sáric, de la colonia Francisco Eusebio Kino. A él le aseguraron 40 envoltorios con narcótico, con un peso neto de 10.781 gramos.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Van por escuelas limpias para el regreso a clases
Ciudad Obregón

Van por escuelas limpias para el regreso a clases

Agosto 26, 2025

La SEC llamó a padres de familia y comunidad escolar a participar

Nuevos camiones beneficiarán a Cajeme: Sindicato del Transporte
Ciudad Obregón

Nuevos camiones beneficiarán a Cajeme: Sindicato del Transporte

Agosto 26, 2025

Las unidades que vienen a Cajeme ayudarán a que haya más facilidades de movilidad en el municipio

Ballet Folklórico Sumak de la Universidad La Salle Noroeste busca nuevos talentos
Ciudad Obregón

Ballet Folklórico Sumak de la Universidad La Salle Noroeste busca nuevos talentos

Agosto 26, 2025

La Universidad La Salle Noroeste convoca a jóvenes a unirse al Ballet Folklórico Sumak para representar la institución en eventos culturales.