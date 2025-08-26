Ballet Folklórico Sumak de la Universidad La Salle Noroeste busca nuevos talentos

La danza como expresión cultural y disciplina formativa tiene un espacio abierto en la Universidad La Salle Noroeste, que invita a jóvenes de Cajeme a integrarse al Ballet Folklórico Sumak, agrupación representativa de la institución que impulsa el talento juvenil y preserva las tradiciones de México.

El ballet está dirigido por el maestro y coreógrafo Jorge Encinas, reconocido por su amplia trayectoria en el ámbito de la danza.

Bajo su guía, el grupo se ha consolidado como un espacio formativo donde los participantes desarrollan habilidades dancísticas y valores fundamentales como disciplina, constancia, coordinación y trabajo en equipo.

El ballet folklórico es considerado una disciplina integral que combina técnica, expresión corporal y conocimiento cultural.

A través de la danza, los jóvenes aprenden a transmitir la historia y la riqueza de las distintas regiones de México, fortaleciendo su identidad y orgullo por las raíces nacionales. Además, fomenta la disciplina física al mejorar la resistencia, la postura, la fuerza y la coordinación.

ESPACIOS Y EXPERIENCIAS

Los integrantes del Ballet Sumak cuentan con instalaciones equipadas para sus ensayos, así como la oportunidad de presentarse en escenarios locales, estatales y nacionales.

Estas experiencias artísticas fortalecen no solo su crecimiento profesional en la danza, sino también su desarrollo personal en un ambiente colaborativo y de respeto.

La invitación está dirigida a estudiantes de preparatoria, universidad y a jóvenes de la comunidad que tengan interés en la danza folklórica.

Quienes deseen integrarse al Ballet Folklórico Sumak pueden solicitar más información al teléfono 644 139 3772 o en redes sociales a través de la página oficial Ballet Sumak.

Con esta convocatoria, la Universidad La Salle Noroeste reafirma su compromiso con la formación integral de los jóvenes, promoviendo la danza folklórica como una disciplina que fortalece cuerpo, mente y espíritu, al tiempo que preserva y difunde la riqueza cultural del país.

¿Quiénes pueden participar?

Jóvenes estudiantes de preparatoria, universidad o público en general con gusto por la danza folklórica.

Beneficios:

-Formación artística con el maestro y coreógrafo Jorge Encinas

-Instalaciones equipadas para ensayos

-Presentaciones en eventos culturales locales, estatales y nacionales

-Crecimiento personal en un ambiente profesional y colaborativo

Informes y contacto:

Teléfono: 644 139 3772

Redes sociales: Ballet Sumak

https://www.instagram.com/balletsumak?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=Z3Y2OG16dDFicmc1