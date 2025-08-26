  • 24° C
Ciudad Obregón

Nuevos camiones beneficiarán a Cajeme, asegura el Sindicato del Transporte

Las unidades que vienen al municipio ayudarán a que haya más facilidades de movilidad, sobre todo en los sectores con más rezago

Ago. 26, 2025
Acosta Cárdenas dijo que el sindicato considera positivo que lleguen más camiones del transporte urbano al municipio

La llegada de nuevas unidades del transporte urbano a Cajeme será de beneficio para la ciudadanía, sobre todo en los sectores que tienen más rezago, afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Transporte Urbano, Luis Acosta Cárdenas.

¿CUÁLES SECTORES SON LOS QUE MÁS SE NECESITAN? 

El dirigente sindical explicó que hay sectores de las colonias Nuevo Cajeme, Matías Méndez, Beltrones y otras de los alrededores que atendía la Línea 1 que enfrentan rezagos y los usuarios deben pagar más para irse en taxis porque hay menos unidades que los atienden.

Hay otras colonias al sur de la ciudad que se ven afectadas por la falta de unidades de las líneas 4, 5 y 8, que también necesitan renovar de la flota vehicular y pudieran ser cubiertas, ya que hay mucha demanda por parte de la ciudadanía.

“Por otra parte, tenemos las colonias de la México, la Russo, la Machi, entre otras, que también tienen un servicio deficiente, ya que las líneas 4, 5 y 8 no están funcionando al cien por ciento, esos son los sectores donde más se mueve gente y es necesario renovar flota”, agregó.

BUSCARÁN ACERCAMIENTO CON EL ALCALDE 

Acosta Cárdenas dijo que una vez lleguen las unidades, buscarán una reunión con el alcalde, Javier Lamarque Cano, para ver el tema de la representatividad de los trabajadores.

“Respecto a las plazas sindicales que tenemos como representante de los trabajadores, en su momento platicaremos con él, pero estoy seguro de que le dará las condiciones de trabajo adecuadas a los operadores”, abundó.

Reconoció el esfuerzo que hacen las autoridades para avanzar en la mejora de la movilidad del municipio.

Francisco Minjares
Francisco Minjares
