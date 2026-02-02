  • 24° C
Tienen franquicias sonorenses buen arranque de año

El 19 de febrero irán a Expo en Tijuana; firmarán dos convenios, se gradúan cinco nuevas franquicias

Feb. 02, 2026
Tienen franquicias sonorenses buen arranque de año

Un magnífico arranque de año han tenido las franquicias sonorenses, dadas las perspectivas de crecimiento y expansión hacia otros mercados nacionales e incluso internacionales, consideró el presidente de la Asociación de Franquicias del Norte de México (Afranor), Víctor Manuel Romo Gerardo.

El entrevistado habló del entusiasmo de los pequeños y medianos empresarios de la entidad por acudir, el próximo 19 de febrero, a la Expo Franquicias Norte, que tendrá lugar el Tijuana, Baja California y será la primera de su tipo en el país durante 2026.

Varios negocios creados y franquiciados en Sonora estarán en el evento, que cuenta con todo el apoyo del municipio bajacalifoniano y en el que Afranor firmará convenios con la Asociación Mexicana de Franquicias y con el Consejo Coordinador Empresarial, reveló Romo Gerardo.

Desde que se informó del evento, más de mil personas han manifestado su intención por asistir, además que ya fueron colocados los 25 stands de que va a constar la Expo, expuso el entrevistado.

Negocios como Econollantas, Tabú Sushi, Todo para sus pies, pastelería Del Bosque, entre otras estarán presentes en Baja California, dijo.

Asimismo, reveló que está por llevarse a cabo la graduación de cinco nuevas franquicias que se sumarán a las 145 ya existentes en la entidad sonorense, para dar un total de 150 empresas franquiciadas, de distintos rubros comerciales.

En cuanto a los negocios sonorenses franquiciados que han cruzado la frontera hacia Estados Unidos comentó que, desde que iniciaran los operativos contra inmigrantes ordenados por el presidente Donald Trump, algunos han resentido una baja de clientes, dado que su mercado es el de los latinos allá.

Ante ello, y con la finalidad de que las familias de los migrantes puedan mejorar sus ingresos en vez de sólo recibir las remesas que les envían del vecino país, se ha venido promoviendo el que con sus utilidades éstos adquieran franquicias mexicanas que sus familias manejen en su propio país, mencionó.

