Comisaria de Pueblo Yaqui llama a respetar el patrimonio tras vandalismo en letras emblemáticas

Un llamado hace la comisaria de Pueblo Yaqui, Rosario Valdez, para que los pobladores y visitantes respeten el patrimonio de los habitantes, ya que en días recientes se registró vandalismo en las letras emblemáticas del pueblo; por medio de redes sociales circularon imágenes en donde al Danzante Yaqui decorativo le falta la pieza de uno de sus pies.

A esto se suma el vandalismo que se ha observado en distintas ocasiones en la barda que se construye en el perímetro del cementerio de Pueblo Yaqui, donde se pueden ver rayones con grafiti.

"Les pedimos de la manera más atenta y respetuosa no dañar ni maltratar las cosas que, con tanto esfuerzo, tiempo y dedicación, se realizan en nuestra comunidad", dijo.

Destacó que cada espacio, figura o elemento que se instala en la comisaría representa un esfuerzo por parte de distintas personas, que trabajan sin fines de lucro para mejorar la imagen de la comisaría, por el bienestar de sus habitantes.

"Cada espacio, figura y elemento que se instala es producto del trabajo de muchas personas que buscan mejorar y embellecer nuestro entorno. Cuidar lo que es de todos es una responsabilidad compartida. El respeto por nuestros espacios y símbolos refleja los valores de quienes vivimos en esta comunidad", mencionó.

Las letras se ubican en el primer camellón del bulevar Emiliano Zapata de esta comisaría de Cajeme.