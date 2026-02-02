Javier Lamarque pide paciencia ante obras en proceso

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Ante molestia por parte de algunos cajemenses en zonas donde hay obras para rehabilitar calles que siguen sin concluir, el alcalde Javier Lamarque Cano destacó que se trata de labores necesarias para solucionar distintos problemas que se presentan en dichas colonias, por lo que pidió la comprensión y paciencia de los ciudadanos.

"Yo entiendo la desesperación de la gente, pero así es este asunto, si ocupamos resolver un problema de una vialidad, de una tubería de agua o del drenaje, tenemos que hacer una obra que va a generar molestias. Por supuesto que yo quisiera, como lo quiere la gente, que al siguiente día amaneciera todo bonito, pero eso no es posible. Yo pediría la comprensión de la gente, sé que genera molestias, pero es para su bien. Valen más seis meses de molestia que 20 años sin atenderse un problema", dijo.

Recientemente, el secretario de Desarrollo Urbano de Cajeme, Mario Alfaro Vázquez, reconoció que se retrasaron algunas obras por las lluvias que se registraron y por cambios en el plan de trabajo, como lo es la rehabilitación de la calle Circunvalación del Parque Industrial de Ciudad Obregón, la calle Zaragoza en la colonia Benito Juárez y la calle Obrero Mundial.

Javier Lamarque defendió que aun así no se han registrado retrasos extraordinarios que ameriten otro tipo de intervenciones, por lo que pidió a los ciudadanos permanecer en espera.

El presidente municipal reiteró que se vigilan todas las obras en curso, incluso aquellas que dependen de otros niveles de gobierno o contratistas.