Diócesis de Ciudad Obregón realizará Jornada de la Vida Consagrada

Una procesión con el santísimo sacramento y una solemne misa en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, entre otras actividades, se llevarán a cabo en la Diócesis de Ciudad Obregón el próximo 7 de febrero, como parte de una Jornada por la Vida Consagrada 2026.

Este evento se llevará a cabo para reconocer a aquellos fieles de la Iglesia Católica que se dedican a la vida religiosa; es durante el Día de la Candelaria, conmemorado el 2 de febrero de cada año, que se les reconoce, sin embargo, por cuestiones de logística se determinó que sea el 7 cuando se realice la jornada en mención.

La hermana Judith, de la congregación Misioneras Hijas de San Pío X, explicó que la vida consagrada es un llamado que Dios hace a algunas personas, quienes dedican su vida entera al servicio de los demás, por amor a Dios.

"La vocación a la vida consagrada es un llamado que Dios hace a ciertas personas. Es un llamado que se siente desde el corazón para responderle a Dios, sirviéndole a los demás, desgastando la vida para gloria de Él y viviendo los votos de castidad, pobreza y obediencia", dijo.

En cada congregación existen apostolados, agregó; en este caso las misioneras se dedican a los apostolados de evangelización y la catequesis.

Cabe señalar que en Ciudad Obregón existen más de 20 comunidades integradas por más de 100 religiosas y religiosos, conocidas comúnmente como monjas, hermanas o hermanos.

La procesión tendrá lugar a las 10:30 horas de la mañana en la avenida Zaragoza y 5 de Febrero, se invita a los fieles a unirse.