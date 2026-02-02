  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 2 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Se acercan locatarios de Mercajeme a pagar cuotas

El proceso, más lento de lo esperado; el 11 de febrero habrá asamblea general, donde se informará lo que se ha hecho con los recursos: Valdez

Feb. 02, 2026
Se acercan locatarios de Mercajeme a pagar cuotas

Luego de que el mes de diciembre fuera el mejor de 2025 en cuanto a ventas para los locatarios el Mercajeme, en el inicio del nuevo año algunos se han acercado a liquidar sus adeudos por concepto de cuotas de mantenimiento, aunque el proceso ha sido más lento de lo esperado, manifestó Esteban Valdez Gazcón.

El presidente del Consejo de Administración del centro comercial dijo que hay quienes siguen un poco reacios a entregar sus aportaciones por este rubro, por lo que solicitan que se informe lo que se hace con el dinero que se les entrega; y aunque no existe una obligación a informar de manera constante, el día 11 del presente mes sostendrán una asamblea general en la que se darán detalles a ocho meses de haber asumido el cargo.

Expresó que, en dicha reunión, una vez que se presente el informe de actividades y financiero, se va a hacer la invitación a quienes se han atrasado con la entrega de sus cuotas, a acercarse para ver la manera de liquidar el adeudo; también se informará sobre el plan de inversión para el presente ejercicio fiscal.

Hizo saber que en la asamblea se escuchará a todas las voces que acudan, se aclararán todas las dudas; para ello durante la semana se hará la invitación formal a cada uno.

Valdez Gazcón comentó que en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sonora se establecen las obligaciones de los propietarios de inmuebles mediante este régimen, que es el que rige en el caso del Mercajeme, y ahí se especifica que deben aportar para el mantenimiento de las áreas comunes y la vigilancia entre otras eventualidades.

Recordó que una vez que el actual Consejo de Administración tomó posesión, se hizo un plan para tratar de recuperar los adeudos vencidos, el cual se dio a conocer a cada uno de los locatarios y que consistía en descuentos dependiendo de la forma de pago que cada uno eligiera, programa que está por cambiar.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Se incrementan casos de dengue en Sonora
Ciudad Obregón

Se incrementan casos de dengue en Sonora

Febrero 02, 2026

Durante el 2026 se han confirmado 132 casos sin defunciones; a la misma fecha de 2025 iban sólo 5 casos: Secretaría de Salud

Comisaria de Pueblo Yaqui llama a respetar el patrimonio tras vandalismo en letras emblemáticas
Ciudad Obregón

Comisaria de Pueblo Yaqui llama a respetar el patrimonio tras vandalismo en letras emblemáticas

Febrero 02, 2026

Imágenes difundidas en redes muestran daños al danzante yaqui y grafiti en obras de la comunidad; autoridades piden conciencia y cuidado de espacios

Javier Lamarque pide paciencia ante obras en proceso
Ciudad Obregón

Javier Lamarque pide paciencia ante obras en proceso

Febrero 02, 2026

"Vale más seis meses de molestia que 20 años sin atenderse el problema", dijo el alcalde de Cajeme