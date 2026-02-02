Se acercan locatarios de Mercajeme a pagar cuotas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Luego de que el mes de diciembre fuera el mejor de 2025 en cuanto a ventas para los locatarios el Mercajeme, en el inicio del nuevo año algunos se han acercado a liquidar sus adeudos por concepto de cuotas de mantenimiento, aunque el proceso ha sido más lento de lo esperado, manifestó Esteban Valdez Gazcón.

El presidente del Consejo de Administración del centro comercial dijo que hay quienes siguen un poco reacios a entregar sus aportaciones por este rubro, por lo que solicitan que se informe lo que se hace con el dinero que se les entrega; y aunque no existe una obligación a informar de manera constante, el día 11 del presente mes sostendrán una asamblea general en la que se darán detalles a ocho meses de haber asumido el cargo.

Expresó que, en dicha reunión, una vez que se presente el informe de actividades y financiero, se va a hacer la invitación a quienes se han atrasado con la entrega de sus cuotas, a acercarse para ver la manera de liquidar el adeudo; también se informará sobre el plan de inversión para el presente ejercicio fiscal.

Hizo saber que en la asamblea se escuchará a todas las voces que acudan, se aclararán todas las dudas; para ello durante la semana se hará la invitación formal a cada uno.

Valdez Gazcón comentó que en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sonora se establecen las obligaciones de los propietarios de inmuebles mediante este régimen, que es el que rige en el caso del Mercajeme, y ahí se especifica que deben aportar para el mantenimiento de las áreas comunes y la vigilancia entre otras eventualidades.

Recordó que una vez que el actual Consejo de Administración tomó posesión, se hizo un plan para tratar de recuperar los adeudos vencidos, el cual se dio a conocer a cada uno de los locatarios y que consistía en descuentos dependiendo de la forma de pago que cada uno eligiera, programa que está por cambiar.