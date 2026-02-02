  • 24° C
Ciudad Obregón

Crece el dengue en Sonora

En lo que va del 2026 se han confirmado 132 casos de la enfermedad, de acuerdo con la Secretaría de Salud

Feb. 02, 2026
En el inicio del 2026 y hasta la semana epidemiológica número 3, en el Estado de Sonora han sido confirmados 132 nuevos casos de dengue, contra los cinco que se registraban a la misma fecha del 2025, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Pública en la Entidad.

La información difundida por la dependencia indica que en las primeras tres semanas epidemiológicas del año se han estudiado 404 casos sospechosos, sin ninguna defunción.

De los 132 casos registrados, el Municipio de Hermosillo se posiciona en el primer lugar con 44; le sigue Cajeme con 29; en el tercer sitio aparece Guaymas con 20 casos y Empalme con 19. Navojoa y Etchojoa registran cuatro casos cada uno, seguidos por Álamos con tres casos; Huatabampo y Nogales presentan dos casos cada uno; en tanto que Ónavas, Moctezuma, San Ignacio Río Muerto, Bácum, Agua Prieta y San Luis Río Colorado figuran con un caso cada uno.

En cuanto a la sintomatología basada en su clasificación, 52 casos fueron considerados como dengue no grave; 78 se clasificaron con signos de alarma y dos fueron considerados casos graves.

En cuanto a otros padecimientos propagados por mosquitos, la dependencia señala que en Sonora han transcurrido nueve años y seis meses sin casos de chikungunya, pues el último ocurrió en la semana epidemiológica 26 del 2016.

Y con respecto al zika, indicó que han transcurrido seis años y un mes sin casos de esta enfermedad en el Estado; el último caso registrado ocurrió en la semana epidemiológica 49 del 2019.

En Sonora hace más de nueve años que no hay casos de chikungunya y más de seis sin zika

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

