Buscan atraer el amor con esoterismo

Aunque durante todo el año las personas adquieren velas, perfumes y otros artículos, se incrementan en estas fechas

Aunque durante todo el año las personas llevan a cabo rituales para atraer amor, riqueza y salud entre otras situaciones para su vida, es previo al 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, que de pronto se acrecienta el número de quienes buscan productos y artículos para la atracción --o retención—de pareja, por lo que acuden a las llamadas tiendas esotéricas en busca de conseguir un poco de ayuda para hacer realidad su propósito.

María Soto, encargada de una tienda esotérica, hizo saber que actualmente, las personas procuran mucho las llamadas veladoras del amor, como son la “ven a mí”, y “atrayente”, que cuentan con distintas preparaciones que tienen la finalidad de atraer pareja; en cuanto al género que las busca, dijo que son ambos por igual.

En cuanto a los “amarres”, mencionó que los más usuales son los velones con forma de pareja, que también son buscados por ambos sexos, sin distinción.

Además, hay clientes que buscan trabajos especiales para este mismo fin, por parte de personas que realizan rituales específicos; en este caso, en la tienda se cuenta con los contactos de algunos personajes que los efectúan, y se les comparten a los interesados, para ello influye mucho la intención y la fe de cada uno, afirmó.

También, al cliente se le ofrecen perfumes, feromonas y jabones aromáticos; el jashís que son feromonas perfumadas, las cuales son buscadas más por mujeres, mientras que los hombres piden más las feromonas puras, expresó.

Para los caballeros, dijo, se cuenta con mieles preparadas para mejorar el vigor y el rendimiento sexual, los cuales se usan una vez que ya se logró atraer a una pareja del sexo opuesto.

SIGUEN RITUALES DE AÑO NUEVO

Por otra parte, reveló que aún se siguen realizando rituales de Año Nuevo, por lo que siguen buscando veladoras de tipo docenario, las cuales sirven para mejorar cuestiones relativas al amor, el dinero, la salud y el trabajo.

Finalmente, hizo saber que, en el tema de peticiones, las personas acostumbran llevar figuras de la Santa Muerte, San Judas Tadeo, Jesús Malverde y las de la santería cubana, que predominan por sobre otras efigies de santos y vírgenes de la religión católica.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

