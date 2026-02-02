Buscan atraer el amor con esoterismo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Aunque durante todo el año las personas llevan a cabo rituales para atraer amor, riqueza y salud entre otras situaciones para su vida, es previo al 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, que de pronto se acrecienta el número de quienes buscan productos y artículos para la atracción --o retención—de pareja, por lo que acuden a las llamadas tiendas esotéricas en busca de conseguir un poco de ayuda para hacer realidad su propósito.

María Soto, encargada de una tienda esotérica, hizo saber que actualmente, las personas procuran mucho las llamadas veladoras del amor, como son la “ven a mí”, y “atrayente”, que cuentan con distintas preparaciones que tienen la finalidad de atraer pareja; en cuanto al género que las busca, dijo que son ambos por igual.

En cuanto a los “amarres”, mencionó que los más usuales son los velones con forma de pareja, que también son buscados por ambos sexos, sin distinción.

Además, hay clientes que buscan trabajos especiales para este mismo fin, por parte de personas que realizan rituales específicos; en este caso, en la tienda se cuenta con los contactos de algunos personajes que los efectúan, y se les comparten a los interesados, para ello influye mucho la intención y la fe de cada uno, afirmó.

También, al cliente se le ofrecen perfumes, feromonas y jabones aromáticos; el jashís que son feromonas perfumadas, las cuales son buscadas más por mujeres, mientras que los hombres piden más las feromonas puras, expresó.

Para los caballeros, dijo, se cuenta con mieles preparadas para mejorar el vigor y el rendimiento sexual, los cuales se usan una vez que ya se logró atraer a una pareja del sexo opuesto.

SIGUEN RITUALES DE AÑO NUEVO

Por otra parte, reveló que aún se siguen realizando rituales de Año Nuevo, por lo que siguen buscando veladoras de tipo docenario, las cuales sirven para mejorar cuestiones relativas al amor, el dinero, la salud y el trabajo.

Finalmente, hizo saber que, en el tema de peticiones, las personas acostumbran llevar figuras de la Santa Muerte, San Judas Tadeo, Jesús Malverde y las de la santería cubana, que predominan por sobre otras efigies de santos y vírgenes de la religión católica.