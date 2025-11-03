Tiene Repuve más de 6 meses sin venir a Cajeme

Más de seis meses hace que el módulo móvil o itinerante de regularización de autos "chocolate" del Registro Público Vehicular (Repuve) Sonora no viene al municipio de Cajeme, donde estuvo en el mes de abril, cuando realizó registros de vehículos extranjeros sólo durante cuatro días con un trabajo muy deficiente, y se espera que regrese durante el presente mes, aunque todavía no está confirmado, expresó Fidel Lugo Ayala.

El presidente nacional de Sippafa, AC dijo que durante los cuatro días que realmente trabajó el módulo la última vez que estuvo en Ciudad Obregón, sólo estuvo regularizando entre 70 a 80 unidades diarias, cuando existen miles que no han podido ser regularizadas, y con esa dinámica tan lenta se prevé que, al culminar el decreto el 30 de septiembre de 2026, quedarán miles de estas sin ser registradas.

Reveló Lugo Ayala que, de acuerdo con la información de Repuve Sonora, esta semana el módulo itinerante está funcionando en Hermosillo y la próxima le tocará en Guaymas, por lo que puede pensar que la siguiente estaría en Cajeme, aunque todavía no hay confirmación.

Sin embargo, comentó, se prevé que, si el módulo vendrá Ciudad Obregón la semana del lunes 17 al viernes 21, como el lunes será inhábil por el día 20 (aniversario de la Revolución Mexicana), sólo serían cuatro días los que se estarían regularizando vehículos, que es muy poco tiempo para un municipio como Cajeme, que es el segundo en población en el estado.

URGEN MÓDULOS PERMANENTES

El entrevistado insistió en la necesidad de que se instalen módulos permanentes en los municipios más grandes del sur de Sonora como Cajeme y Navojoa, así como Hermosillo, Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado así como el que permanezcan módulos itinerantes que vayan a otros municipios más pequeños de la entidad.

Finalmente, señaló que a la par debe darse la modificación del decreto para que entren todos los vehículos que ya se encuentren en el país y no quede ninguno sin ser registrado.