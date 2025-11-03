  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 3 De Noviembre Del 2025
Ciudad Obregón

Registra Sonora primeros 6 casos de Covid

De estos, 5 fueron en Hermosillo y uno en Cajeme, de acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud

Nov. 03, 2025
El estado de Sonora registró los primeros seis casos de Covid 19 durante la temporada estacional 2025-2026, que se revelaron en la semana epidemiológica 41, aunque a la fecha no se han reportado fallecimientos por este motivo, de acuerdo con el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud Pública.

Estos casos fueron detectados sólo en dos municipios; cinco de ellos fueron en la capital del estado y uno en el municipio de Cajeme, indica el reporte de la dependencia estatal encargada de llevar la estadística en este rubro.

En cuanto al tema de género, los casos se dividen por igual entre hombres y mujeres; esto es, de los seis registrados, tres fueron entre la población masculina y tres en la femenina; por edades, la prevalencia se dio en edades entre los 25 y 44 años de edad, indica el documento.

Según los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER), desde el inicio de la temporada estacional 2025-2026, se han acumulado 50 casos sospechosos; de ahí resultaron los seis casos confirmados; a la misma semana epidemiológica de la Temporada 2024-2025, había sólo un caso por Covid-19 confirmado, igualmente sin defunciones asociadas, señala la dependencia.

Por otra parte, en el tema de la influenza, actualmente no se han registrado casos confirmados de ese padecimiento, al igual que la temporada anterior, cuando a la fecha no se había reportado caso alguno, señaló la dependencia estatal.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

