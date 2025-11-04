Tiene Reglamento de Construcción reglas para evitar tragedias

El Reglamento de Construcción para el Municipio de Cajeme, que se reformó hace dos años, incluye toda la normatividad a la que se deben apegar los propietarios de inmuebles comerciales que se van a construir o remodelar en el territorio cajemense, con cuya observancia al pie de la letra se evitarían tragedias como la ocurrida recientemente en una tienda de Hermosillo, contemplando sanciones al incumplimiento, que conllevan hasta pena de cárcel para quienes no las observen y apliquen, manifestó Sagitario Álvarez Cortez.

El presidente de Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Obregón expuso que desde que se planea un nuevo negocio, e incluso uno que ya esté operando, se deben realizar trámites para obtener su licencia de funcionamiento, en los que se especifique información relativa a las instalaciones eléctricas y de gas, así como dónde quedarán instaladas las salidas de emergencia.

Algo muy importante y que no se venía respetando en la localidad, es lo que tiene que ver con el giro, ya sea comercial o industrial, de la empresa que se va a instalar en tal o cual local; para ello se debe solicitar una constancia de zonificación, que especifica claramente este punto, comentó el profesionista.

Y antes de abrir sus puertas el negocio, debe ser revisado exhaustivamente para evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo tanto al personal que laborará en este como a su clientela, "y es que no es el mismo riesgo, por ejemplo, un negocio de teléfonos celulares que uno de cocina económica", afirmó Álvarez Cortez.

Algo que es muy común en Cajeme, es que los ciudadanos tienen su casa y como agregado le hacen unos cuartos que serán convertidos en departamentos para renta; en este caso se debe hacer instalaciones eléctricas y de otro tipo, independientes y solicitar, de igual manera, una constancia de zonificación y cambio de uso de suelo, y el Ayuntamiento deberá efectuar una revisión para determinar si se cumplen o no las reglas tanto de Protección Civil como de Desarrollo Urbano, expresó.

Las remodelaciones son más importantes, en el tema de revisión, que las construcciones nuevas, porque las primeras, como ya tienen tiempo de construidas (alguna con 30 a 40 años), se les debe de renovar las instalaciones, mientras que las segundas ya deben traer en sus planos las especificaciones a cubrir; pero todas las construcciones nuevas deberán tener su director responsable de obra (DRO) avalado por las instancias gubernamentales y colegios profesionales dela materia.