Estudiantes del BTED Cajeme participarán en el Nacional de Beisbol

Un grupo de estudiantes del Bachillerato Tecnológico en Educación y Promoción Deportiva (BTED) del plantel Cajeme partió este día hacia la Ciudad de México, donde se prepararán para competir junto a jóvenes de otros planteles en una importante competencia nacional que se llevará a cabo en Cancún en los próximos días.

Los jóvenes forman parte de un selectivo integrado por estudiantes de los cinco planteles de BTED que cuentan con la carrera técnica de béisbol, y competirán contra equipos de otros subsistemas en el MLB Rising Stars 2025.

Alfonso Noriega, responsable de vinculación en el plantel Cajeme, informó que siete estudiantes, dos de ellos ya egresados, representarán a su escuela en esta competencia nacional. Se espera que el equipo de BTED haga una destacada participación en el evento.

EXPERIENCIA DE RELEVANCIA PARA SU CARRERA DEPORTIVA

Durante su estadía en la Ciudad de México, los jóvenes afinarán sus habilidades junto a sus entrenadores y, posteriormente, se trasladarán a Cancún para enfrentarse a los representativos de otras instituciones educativas.

Este tipo de competencias resulta de gran relevancia para los prospectos deportivos, ya que en ellas están presentes visores de diferentes organizaciones, quienes podrían interesarse en algunos de los jóvenes para invitarlos a formar parte de equipos profesionales.

Los estudiantes que representarán al BTED Cajeme son: Iván Gutiérrez, Christian González, Óscar Ontiveros, Adonai Reyes, Martín Flores, Marco de la Paz y José Gutiérrez. Todos ellos, acompañados del jefe de Planeación y Evaluación Deportiva, partieron hoy de Ciudad Obregón para vivir esta experiencia, que seguramente contribuirá a su crecimiento tanto en el ámbito deportivo como personal.