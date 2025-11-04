  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 4 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Cumplen a medias centros comerciales reglas de protección Civil

En el área de restaurante de plaza Tutuli, las mesas empotradas en el piso representan un riesgo en caso de un incidente

Nov. 04, 2025
Cumplen a medias centros comerciales reglas de protección Civil

Centros comerciales ubicados en el municipio de Cajeme cumplen a medias con las reglas de Protección Civil para evitar una tragedia en caso de un accidente o conflagración pues, aunque cuentan con hidrantes y extintores en algunos sectores de los edificios, en otros no existen estos además que, en general, adolecen de la falta de señalización de las rutas de evacuación y algunos espacios se encuentran obstruidos con mobiliario.

En un recorrido efectuado por Diario del Yaqui en plaza Tutuli se detectó que la falta más grave es que en el área de alimentos preparados, ubicada en el pasillo principal hacia el poniente, las mesas para los comensales se encuentran empotradas en el concreto, resultando en un grave riesgo en caso de un incidente que requiera evacuar a las personas, además que a simple vista no se observa la señalización de las rutas de evacuación.

Por otra parte, la mayoría de negocios del lugar (salvo los comercios de mayor tamaño) no cuentan con salidas de emergencia visibles por la parte exterior; únicamente se observan las salidas frontales.

PLAZA SENDERO

En el caso de plaza Sendero, el interior sí cuenta con hidrantes y extintores ubicados a la vista, al igual que por la parte posterior del inmueble, donde se encuentran la mayor parte de tomas siamesas para agua; sin embargo, en la parte frontal --frente al estacionamiento--, sólo se encuentra dos tomas siamesas para en caso de incendio de vehículos estacionados.

En esta plaza comercial se cuenta con tres tanques de más de 300 mil litros de agua para alimentar los equipos de control de incendios; sin embargo, falta en gran medida la señalética relativa a las rutas de evacuación de personas para en caso de algún incidente de gran magnitud.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Tiene Reglamento de Construcción reglas para evitar tragedias
Ciudad Obregón

Tiene Reglamento de Construcción reglas para evitar tragedias

Noviembre 04, 2025

Contempla incluso pena de cárcel cuando se incumple en temas clave: Sagitario Álvarez

Estudiantes del BTED Cajeme participarán en el Nacional de Beisbol
Ciudad Obregón

Estudiantes del BTED Cajeme participarán en el Nacional de Beisbol

Noviembre 04, 2025

Se unirán a jóvenes de otros planteles en el MLB México Rising Stars 2025

ExpoFest Cajeme 2025: ¿Qué artistas se iban a presentar el primer fin de semana?
Ciudad Obregón

ExpoFest Cajeme 2025: ¿Qué artistas se iban a presentar el primer fin de semana?

Noviembre 04, 2025

Los organizadores anunciaron un ajuste en las fechas del evento, que ahora comenzará el 14 de noviembre