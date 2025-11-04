Cumplen a medias centros comerciales reglas de protección Civil

Centros comerciales ubicados en el municipio de Cajeme cumplen a medias con las reglas de Protección Civil para evitar una tragedia en caso de un accidente o conflagración pues, aunque cuentan con hidrantes y extintores en algunos sectores de los edificios, en otros no existen estos además que, en general, adolecen de la falta de señalización de las rutas de evacuación y algunos espacios se encuentran obstruidos con mobiliario.

En un recorrido efectuado por Diario del Yaqui en plaza Tutuli se detectó que la falta más grave es que en el área de alimentos preparados, ubicada en el pasillo principal hacia el poniente, las mesas para los comensales se encuentran empotradas en el concreto, resultando en un grave riesgo en caso de un incidente que requiera evacuar a las personas, además que a simple vista no se observa la señalización de las rutas de evacuación.

Por otra parte, la mayoría de negocios del lugar (salvo los comercios de mayor tamaño) no cuentan con salidas de emergencia visibles por la parte exterior; únicamente se observan las salidas frontales.

PLAZA SENDERO

En el caso de plaza Sendero, el interior sí cuenta con hidrantes y extintores ubicados a la vista, al igual que por la parte posterior del inmueble, donde se encuentran la mayor parte de tomas siamesas para agua; sin embargo, en la parte frontal --frente al estacionamiento--, sólo se encuentra dos tomas siamesas para en caso de incendio de vehículos estacionados.

En esta plaza comercial se cuenta con tres tanques de más de 300 mil litros de agua para alimentar los equipos de control de incendios; sin embargo, falta en gran medida la señalética relativa a las rutas de evacuación de personas para en caso de algún incidente de gran magnitud.