Testigos de Jehová llevan esperanza a familias ante conflicto mundial

El próximo fin de semana se dará una charla abierta al público en los Salones del Reino

Sep. 23, 2025
Ante los conflictos armados y la violencia que se viven en el mundo, Testigos de Jehová participan en una campaña durante este mes, misma que se lleva a cabo a nivel global y que consiste en compartir a la comunidad la solución bíblica para poner fin a todas las guerras; esto por medio de visiteo en el que se distribuye la Atalaya “Un mundo sin guerras es posible”.

“Vivimos en un momento en que conflictos violentos, incluso guerras a gran escala, están en aumento. Creemos que esta revista traerá esperanza no solo a los millones de personas que están sufriendo debido a la violencia generada por las guerras, sino también a todos aquellos que están en busca de una vida pacífica,” informó el portavoz, Saúl Contreras.

En esta revista se abordan de manera breve temas como “Por qué continúan las guerras y conflictos armados”, “Cómo terminarán la guerra y los conflictos violentos”, “Cómo hallar la paz a pesar de las guerras y los conflictos armados”.

Son más de 9 millones los voluntarios que participan en todo el mundo en esta campaña y el próximo fin de semana se tendrá una charla abierta para todo el público, en los distintos Salones del Reino.

Se trata de un discurso de 30 minutos que será presentado en todo el mundo en estos lugares de reunión y no se realizarán colectas en ninguno de estos eventos.

“Invitamos a todos a asistir. Para muchos, lo que escucharán no solo será reconfortante, sino que también les cambiará la vida”, dijo el portavoz.

Testigos de Jehová destacó que actualmente se viven momentos difíciles y de terror por la guerra de Rusia y Ucrania, sí como por el conflicto israelí-palestino y la guerra civil en Sudán.

Para encontrar el Salón del Reino más cercano para asistir a la charla las personas pueden visitar la página web “jw.org”, en la sección “Reuniones”.

Javier Zepeda
