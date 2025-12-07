Tesorería Municipal invita a cerrar el año al corriente

A cerrar este 2025 al corriente invita Tesorería Municipal a quienes tengan adeudos por multas de tránsito o por falta de pago del impuesto predial, pues durante el transcurso de este último mes del 2025 se aplicarán descuentos, además de que el módulo móvil se instalará en distintas zonas del municipio con el fin de que haya más facilidades de accesibilidad.

En el caso del impuesto predial, la dependencia dio a conocer que durante diciembre habrá un descuento del 100 por ciento en recargos al momento de realizar el pago en las oficinas de Tesorería Municipal, y en el módulo móvil, así como por medio de las comisarías.

En cuanto a las multas de tránsito, se aplicará un descuento de hasta el 70 por ciento, a excepción de aquellas infracciones extraordinarias, como lo son hacer uso de dispositivo electrónico al conducir, exceder la velocidad en zona escolar, conducir con algún grado de ebriedad y huir en caso de un accidente.

Para multas fiscales, se aplicará un descuento del 50 por ciento en base a la infracción al momento de liquidarla.

TRAYECTO DEL MÓDULO MÓVIL

El Módulo Móvil de Tesorería Municipal se instalará de este 8 de diciembre al día 12 en la calle Hermenegildo Galeana entre 5 de febrero y Sonora, mientras que del 15 al 19 estará en la calle Miguel Alemán y Yaqui, y del 22 al 30 de diciembre, a excepción del día 25, en la calle Eusebio Kino y Hacienda Náinari, colonia Privada de la Laguna.

En Cajeme existe una deuda de más de 500 millones de pesos en cuanto a pago de prediales.