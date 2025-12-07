  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 7 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Tesorería Municipal invita a cerrar el año al corriente

Durante el transcurso de este mes habrá descuentos en multas y recargos en prediales

Dic. 07, 2025
Tesorería Municipal invita a cerrar el año al corriente

A cerrar este 2025 al corriente invita Tesorería Municipal a quienes tengan adeudos por multas de tránsito o por falta de pago del impuesto predial, pues durante el transcurso de este último mes del 2025 se aplicarán descuentos, además de que el módulo móvil se instalará en distintas zonas del municipio con el fin de que haya más facilidades de accesibilidad.

En el caso del impuesto predial, la dependencia dio a conocer que durante diciembre habrá un descuento del 100 por ciento en recargos al momento de realizar el pago en las oficinas de Tesorería Municipal, y en el módulo móvil, así como por medio de las comisarías.

En cuanto a las multas de tránsito, se aplicará un descuento de hasta el 70 por ciento, a excepción de aquellas infracciones extraordinarias, como lo son hacer uso de dispositivo electrónico al conducir, exceder la velocidad en zona escolar, conducir con algún grado de ebriedad y huir en caso de un accidente.

Para multas fiscales, se aplicará un descuento del 50 por ciento en base a la infracción al momento de liquidarla.

TRAYECTO DEL MÓDULO MÓVIL

El Módulo Móvil de Tesorería Municipal se instalará de este 8 de diciembre al día 12 en la calle Hermenegildo Galeana entre 5 de febrero y Sonora, mientras que del 15 al 19 estará en la calle Miguel Alemán y Yaqui, y del 22 al 30 de diciembre, a excepción del día 25, en la calle Eusebio Kino y Hacienda Náinari, colonia Privada de la Laguna.

En Cajeme existe una deuda de más de 500 millones de pesos en cuanto a pago de prediales.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Taxistas de Obregón piden se respete tope de la gasolina
Ciudad Obregón

Taxistas de Obregón piden se respete tope de la gasolina

Diciembre 07, 2025

Las agrupaciones hicieron el llamado a que el aumento al salario mínimo no se acompañe en escaladas al costo del combustible

Aumento al salario mínimo beneficiará a trabajadores del transporte urbano en Obregón
Ciudad Obregón

Aumento al salario mínimo beneficiará a trabajadores del transporte urbano en Obregón

Diciembre 07, 2025

Aunque los trabajadores perciben más del salario mínimo, el incremento anunciado para el año entrante les beneficiará en las negociaciones

Itson participará en plataforma Saberes Mx
Ciudad Obregón

Itson participará en plataforma Saberes Mx

Diciembre 07, 2025

La universidad se encuentra lista para subir cursos en la plataforma de la federación, con lo que se busca impulsar la educación gratuita