Además, derivado del mencionado problema, los inconformes señalan que los directivos de la estancia infantil, pretenden reducir un día de servicio, situación que les preocupa al no tener donde dejar a sus hijos en horario laboral.

Noticia Relacionada Temen por la seguridad de sus hijos en guardería de Issste

PUBLICIDAD

"Queremos una solución para este problema, porque desde hace mucho se maneja que están por mientras estas instalaciones y llevan 5 años con esa cuestión y no nos dan solución", señaló María Isabel Sánchez, quien es mamá de trillizos de 5 años de edad.

"La verdad a mí me afecta bastante, el hecho de que solo un día me los suspendan porque imagínense para cuidar a uno y ahora tres, sinceramente en mi trabajo no me darían las facilidades para esa cuestión", resaltó.