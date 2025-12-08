  • 24° C
Taxistas quieren prevenir accidentes en el centro de Obregón durante diciembre

El aumento de tráfico vehicular y visitantes al centro aumenta el riesgo de percances

Dic. 08, 2025
Los taxistas adheridos a la Fesoies sostienen reuniones cada miércoles y se les indica sobre el cuidado que deben de tener al manejar
Con el aumento de hasta un 60 por ciento en la movilidad de pasajeros en el centro de Obregón durante diciembre, también se incrementa el riesgo de accidentes y se recomendó a los taxistas colectivos a manejar con cuidado, además de revisar constantemente sus unidades, informó el delegado del Transporte de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes en el Estado de Sonora (Fesoies), Adolfo Arias Castillo.

Explicó que hasta en un 90 por ciento de los accidentes suceden por descuido humano, por ello es importante manejar con cuidado, revisar llantas, sistema de frenos y otros puntos críticos, además de respetar los señalamientos.

"Aumenta el flujo monetario el sistema público urbano en todos los ámbitos, pero también aumenta la probabilidad de los accidentes, por eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de andar conduciendo un vehículo, porque uno muchas veces va bien, pero el de atrás o adelante va mal y es cuando pasan los accidentes", dijo.

imagen-cuerpo

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PARA PREVENIR ACCIDENTES VIALES

Arias Castillo detalló que ya se han tenido por lo menos dos accidentes en el centro en lo que va de la temporada de diciembre y, aunque en ninguno de ellos participaron taxistas, sí se les hace el llamado en las reuniones a estar al pendiente de los accidentes que se pueden presentar.

Señaló que hasta el momento se ha reflejado el aumento del tráfico hasta en un 60 por ciento y continuará aumentando conforme se acerca la Navidad y Nochebuena, pero con ello, también se aumenta el riesgo de accidentes.

"Sí se ha reflejado la movilidad en los usuarios por las fechas decembrinas, es como cada año, se empezó a reflejar el día primero de diciembre, sí ha aumentado un 40, 50, hasta 60 por ciento, se refleja más en la tarde y conforme vayan pasando los días que se acerca Nochebuena y Navidad, aumenta el flujo, aumenta el problema vial, cada año".

imagen-cuerpo
Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


