Jóvenes viven "Ascenso": una actividad para conectar con Dios en medio de la naturaleza

Un grupo de unos 50 jóvenes de Ciudad Obregón participó este fin de semana en el Ascenso organizado por la Pastoral Universitaria de la Diócesis de Ciudad Obregón, una experiencia que combinó contacto con la naturaleza, reflexión espiritual y sana convivencia.

Desde muy temprano el domingo, los participantes se trasladaron al poblado de Hornos para iniciar la subida al conocido Cerro de las Cabras, un recorrido extenso que les permitió desconectarse de la rutina y vivir el lema de la jornada: "Verso l´Alto" (hacia lo alto).

Durante el trayecto, los jóvenes aprovecharon para convivir, compartir momentos de fraternidad y fortalecer su vida espiritual.

La jornada incluyó dos momentos centrales: una misa celebrada por el padre Joaquín Montaño y un espacio de adoración eucarística en lo alto de la montaña, donde el silencio y el paisaje se combinaron para crear un ambiente propicio para la oración.

INSPIRADOS EN SAN PIER GIOGIO FRASSATTI

La actividad estuvo inspirada en las acciones de San Pier Giorgio Frassati, joven italiano conocido por su profunda vida espiritual, su amor por el servicio a los más necesitados y su pasión por las montañas.

Frassati solía realizar ascensos con sus amigos como una forma de fortalecer la fraternidad y buscar a Dios en la belleza de la naturaleza, costumbre de la cual nació su recordado lema: "Verso l´Alto".

EXPERIENCIAS SIMILARES EN MÉXICO

Este tipo de actividades se ha extendido en otras partes del país, donde grupos de jóvenes y aventureros buscan unir la fe con el reto físico de la montaña.

Uno de los casos más destacados es el del padre Alejandro Zárate, sacerdote de los Legionarios de Cristo y asesor espiritual del apostolado HUMUS, quien desde hace un año guía ascensos en las cumbres más imponentes de México.

El pasado 15 de noviembre, el P. Zárate subió el Iztaccíhuatl, la tercera montaña más alta del país, acompañado de un grupo de excursionistas. Antes había encabezado misas y jornadas de oración en el Nevado de Toluca, el Nevado de Colima y el Pico de Orizaba, donde incluso celebró una misa el 6 de abril, día de su cumpleaños número 55.