Maestros de Sonora descartan movilizaciones al cierre de año; seguirán con negociaciones

Los docentes seguirán con las mesas de negociación con el Legislativo y autoridades estatales en busca de acuerdos

Dic. 08, 2025
Los maestros desistieron de las movilizaciones al inicio del ciclo escolar y optaron por continuar con las negociaciones con las autoridades
Los maestros de Sonora seguirán gestionando una reunión de seguimiento con representantes de la Comisión de Educación en el Congreso de la Unión para llegar a acuerdos que beneficien a los docentes afectados por la Ley del Issste de 2007 y en caso de no haber respuesta, pudieran empezar a movilizarse en enero, informó el representante en la región del Yaqui del Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación, Cristian Copado López.

Los docentes tuvieron una primera reunión con diputados y senadores en octubre y están a la espera del seguimiento a los planteamientos que se hicieron a representantes del Congreso de la Unión, entre los que destacan la entrega de la propuesta que se tiene como movimiento para dar solución a los trabajadores afectados por la Ley del Issste de 2007.

 "Continuar con las negociaciones que están sobre la mesa en la Comisión de Educación de diputados y de senadores, vamos a insistir con estas y si no se dan en enero iniciaremos presión o movilizaciones", detalló.

COMPROMISOS Y POSIBLES MOVILIZACIONES EN ENERO

Copado López dijo que los representantes del Legislativo acordaron fijar una segunda reunión para ver los pormenores del pliego petitorio, pero no se ha cristalizado nada hasta el momento.

Los maestros de Sonora también solicitaron el apoyo de los diputados y senadores para tener una reunión con el director del Issste, así como el titular de la Secretaría de Educación, a quienes se les busca presentar los planteamientos que se hicieron a los congresistas.

Por otro lado, también se tiene el compromiso del Gobierno Estatal para apoyar en fijar una agenda con los funcionarios federales.

Con esa agenda de acciones, los maestros descartaron movilizaciones al cierre de año, sino que se mantendrán a la espera de una respuesta oficial por parte del Legislativo.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


