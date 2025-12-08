Pensión Mujeres Bienestar: Adultas que cumplen años en diciembre pueden inscribirse al programa

Las mujeres de Cajeme que vayan a cumplir 60 años antes del 31 de diciembre ya pueden acudir a registrarse de forma anticipada al programa Pensión Mujeres Bienestar que permanecerá abierto hasta el 13 de este mes.

Personal de la Secretaría del Bienestar detalló que el operativo de registro arrancó el primero de diciembre y concluirá el próximo 13 para las mujeres que tengan entre 60 y 64 años, pero quienes estén por cumplir 60 después de la fecha del cierre pueden acudir de manera anticipada.

REQUISITOS Y BENEFICIOS PARA LAS BENEFICIARIAS

Para registrarse tienen que llevar su acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, teléfono de contacto, todo en copia, además de llenar el formato del Bienestar que se les entregará al momento de acudir al CUM de Obregón, así como otros centros integradores de Cajeme.

Por otro lado, personal de la Secretaría de Bienestar en Cajeme señaló que también los adultos mayores que vayan a cumplir años antes del 31 se pueden registrar esta semana, con los mismos documentos.

El cierre del registro es este sábado 13 de diciembre y se podrán inscribir de forma anticipada quienes cumplan años antes de que concluya el año para que no tengan que esperar hasta 2026, con lo cual recibirán sus tarjetas del Banco Bienestar para tener el depósito de sus pensiones durante el primer bimestre.